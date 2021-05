“La intervención para hacer el cambio de la junta de expansión fallada se iniciará el día de hoy (este lunes), se extenderá por dos semanas y no requerirá de cierres totales pues se trabajará día y noche. Estos trabajos no tendrán costo adicional para el país pues la obra no ha sido recibida, está en garantía y hay disposición por parte de la empresa constructora de cambiar el componente (junta de expansión) que presentó problemas”, explicó el ministro de Obras Públicas y Transportes, Germán Valverde.