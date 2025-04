Playas de Costa Rica aparecieron en un top del que no podemos sentirnos para nada orgullosos

Costa Rica siempre se ha enorgullecido de tener algunas de las playas más hermosas y populares del mundo, así como siempre hemos llevado la batuta en temas medioambientales.

Las playas de Costa Rica resultaron ser de las más contaminadas de América Latina. Foto: Marvin Caravaca (Marvin Caravaca)

No obstante, un estudio reciente nos golpeó en el ego, ya que dejó en evidencia que estamos flaqueando en ambos aspectos. Resulta que las playas del país están entre las más contaminadas de toda América Latina.

Esto sale del informe, “En busca del origen de las botellas plásticas”, en el que se presentan datos sobre la contaminación por botellas y tapas plásticas de 92 playas en 10 países de la región.

Si bien el informe no detalla, específicamente, de qué playas se trata, dejó en evidencia que las costarricenses están entre las más contaminadas con plásticos, junto con El Salvador, Nicaragua y Panamá.

En promedio, se pueden encontrar de entre 1,4 a 1,9 ítems por persona por minuto; es decir, una persona puede encontrar casi que dos plásticos por minuto, mientras pasea en las playas ticas.

Entre las razones a las que llega este informe de por qué los porcentajes son tan altos, está el mal manejo de los residuos urbanos que, por influencia de las corrientes marinas, terminan en las playas.

Cochinos

En términos generales, el residuo más común en las playas de la región son las tapas sueltas, mientras que en zonas como islas, es común toparse con botellas con tapa.

Ahora, en el caso específico de Costa Rica, lastimosamente, se pueden encontrar ambos residuos (tapas sueltas y botellas sin tapa), en altas proporciones.

Cada vez es más común toparse basura y plásticos en las playas de Costa Rica. Foto: Ronald Pérez Brenes (RONALD_PEREZ_BRENES)

Un dato interesante que se desprende de este informe es que, a diferencia de otros países donde la mayoría de botellas contaminantes se producen dentro del mismo país, en el caso de Costa Rica, se detectó que la mayor proporción de botellas y tapas provienen del extranjero, principalmente de Asia (en su mayoría China), Norteamérica y Europa.

Solo, aproximadamente, un 15% de los residuos plásticos son de origen tico, el resto pertenecen a 356 marcas de bebidas de unas 250 empresas internacionales.

En esa misma línea, el informe sugiere que una parte importante de estos residuos no son de origen local; es decir, no fueron desechados por ticos si no, por el contrario, podría ser basura que se arrojó desde algún barco y que, por las corrientes marinas, terminó en suelo tico.

Eso sí, eso no quiere decir que podemos bajar la guardia.

Todo lo contrario, este informe recomendó a los países latinoamericanos adoptar una serie de medidas para disminuir estos niveles de contaminación.

En el caso específico de Costa Rica, se propuso promover el uso de envases retornables, exigir a las empresas productoras de bebidas implementar programas de recuperación y reciclaje de sus envases y, se le pidió al país colaborar con entes internacional y llegar a acuerdos globales, para mitigar la contaminación en estos ecosistemas.

Para realizar este estudio, participaron siete instituciones del país, entre ellas la Universidad Nacional, el Parque Marino del Pacífico (en Puntarenas), la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco y Alturas Wildlife Sanctuary.

Si gusta leer el informe completo, lo puede encontrar dando clic en este enlace.