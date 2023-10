¿Podría Pilar Cisneros retirar el apoyo a Aquí Costa Rica Manda? Ojo a lo que dijo

Pareciera que la diputada oficialista, Pilar Cisneros, ya no está tan convencida de apoyar al nuevo partido de Rodrigo Chaves, Aquí Costa Rica Manda.

Aunque en agosto pasado ella y otros ocho de los legisladores del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) dieron públicamente su apoyo a la nueva agrupación política, parece que Cisneros podría echarse para atrás en algunos días.

Pilar Cisneros dice que no responderá sobre las críticas hacia Aquí Costa Rica Manda. Foto: Asamblea Legislativa. (Asamblea Legislativa)

Este lunes, al consultarle a la jefa de fracción oficialista qué opinaba sobre todas las denuncias hechas sobre la Asamblea Nacional de Aquí Costa Rica Manda, que se llevó a cabo en sábado pasado, dijo que ella no tenía nada que ver con esos enredos y no iba a dar la cara por algo en lo que no ha trabajado.

El evento en el que se ratificaron los candidatos por las alcaldías se desarrolló en el hotel Radisson, en San José.

LEA MÁS: Bernal Jiménez donó plata a campaña de Rodrigo Chaves y dijo lo que hicieron para que no fuera público

La actividad terminó a altas horas de la noche y estuvo marcada por discusiones y enfrentamientos entre los participantes.

Por ejemplo, Douglas Altamirano, quien fue rechazado como candidato a alcalde por San José, dijo que, en un principio, el asesor presidencial Federico Cruz le dijo que no quería usar la estructura de Aquí Costa Rica Manda porque era “una manada de mafiosos narcotraficantes”, pero ahora el mismo Cruz es el presidente del partido.

Pese a que en agosto dieron su apoyo, Cisneros dice que valorarán seguir con Aquí Costa Rica Manda. Foto: cortesía ACRM.

Además, muchas personas salieron enojadas de la asamblea porque aseguraron que Cruz nombró los candidatos a dedo. La Teja trató de conversar con Federico Cruz sobre el tema, pero no respondió llamadas ni mensajes.

“Ni fui a la asamblea, ni estaba en San José porque es público y notorio que viernes y sábado estuve en Puntarenas... no puedo decir nada de eso porque yo no estuve ni me consta, a estas alturas no he hablado con Federico, no tengo absolutamente nada que decir”, manifestó la legisladora.

LEA MÁS: Se viene un nuevo garrotazo en la gasolina y acá le contamos quienes son los culpables

Mucho que pensar

Al consultarle si mantiene el apoyo al partido dijo que aún no se ha decidido.

“Vamos a ver quién quedó, todavía no tengo ni siquiera la nómina de quiénes quedaron y quiénes no quedaron, no sé. Yo no voy a apoyar a ninguno que me genere la más mínima duda de su integridad o de cuál es su programa”.

Parece que Pilar Cisneros ya no está tan segura de apoyar Aquí Costa Rica Manda

“¿Usted qué cree? que yo apoyo a quien sea, no señora”, aseguró Pilar.

También se le consultó qué opinaba de que Federico Cruz no haya querido dar la cara y referirse a los cuestionamientos sobre la asamblea y dijo que no se referiría a eso, que le consultáramos directamente a él.

LEA MÁS: Sinart no tuvo noticiero el mediodía de este lunes y periodistas no quieren ver ni en foto a nuevo director

La misma Joselyn Chacón, exministra de Salud de la administración Chaves Robles, ha expresado abiertamente la decepción y el descontento que le generan las presuntas irregularidades que se están dando en el nuevo partido político.

“Costa Rica, perdón, esto jamás se nos dijo cuando apoyamos hacer un cambio real. Decepción total de tantas personas que se suponían eran una luz para el país. Hoy termina de morir la fe por muchos que se enamoraron del poder y tanto que criticaron a otros partidos y las prácticas utilizadas fueron peores que sus peores adversarios”, escribió la Chacón en su cuenta de Facebook.