Policía de gran corazón aprovecha recorridos para alimentar perritos callejeros

El policía Bryan Cruz Zúñiga tiene un corazón tan grande que cada vez que sale a un recorrido en patrulla lleva una bolsa de alimento para darles a los perritos callejeros que se encuentre.

Cruz pertenece al Grupo de Apoyo Operacional de San Carlos, tiene doce años de ser oficial y le contó a La Teja que desde pequeño siente un gran cariño por los animales. En casa de su mamá siempre ha habido perros y le inculcaron el amor y el respeto hacia esos animalitos tan nobles.

Bryan ha llegado a alimentar hasta diez perros en una noche. Foto: Cortesía de Bryan Cruz. (Cortesía de Bryan Cruz)

“Ahorita, por mi trabajo, no tengo mascota, pero me gustan muchos los perros, por eso siempre que puedo los ayudo. Tengo que hacer recorridos en las calles durante las noches y veo muchos perros y me pregunto si habrán comido algo en el día”, explica.

“Cuando me acerco, ellos como que son intuitivos, y saben que no voy con malas intenciones, pero aun así muchos están a la defensiva. Yo les pongo el alimento y me alejo para ver si comen; me ha pasado que algunos de los alimentos que compro no les gusta entonces he ido cambiando”, contó.

Madrugadas perrunas

El policía ha notado que es sobre todo en las madrugadas cuando generalmente los perros salen a las calles.

“Yo tengo muy claro que trabajo como policía y me debo a la ciudadanía, no es que yo ando buscando perros toda la noche, cuando hago los recorridos para velar por la seguridad de las personas aprovecho si veo un animal en la calle y le doy de comer”, aclaró.

“Me toca patrullar por Ciudad Quesada, Aguas Zarcas y otras zonas, y hemos llegado a encontrar hasta diez perritos en una noche; sin embargo, el número es muy variable porque hay días, sobre todo cuando llueve, que no vemos ni uno”.

Bryan dice que por dicha no le ha tocado ver a uno herido porque sabe que haría hasta lo imposible porque llevarlo a que lo atendieran.

El oficial dice que quiere crear conciencia sobre el trato que se le da a los animales. Foto: Cortesía de Bryan Cruz. (Cortesía de Bryan Cruz)

El oficial cuenta que San Carlos en un lugar muy limpio, que la municipalidad se preocupa por mantener las calles libres de bolsas con desperdicios y por eso los perros no encuentran qué comer.

“Sé que en otros lugares encuentran bolsas de basura de restaurantes o cosas así y de ahí se alimentan, pero aquí eso no pasa, por eso también me preocupo por darles comida. Cuando logro alimentar a uno me voy tranquilo porque sé que al menos ese día ese perrito se fue con algo en el estómago”, aseguró.

Compañeros apuntados

El ejemplo de Bryan les ha tocado el corazón a varios compañeros, que se han apuntado a la causa y a veces hasta le ayudan a comprar el alimento.

“Siento que esto ha ayudado a concientizar a mucha gente, la idea es que las personas se apunten a hacer pequeños esfuerzos para hacer cambios. Par mí las personas que vivimos en este país somos de buen corazón, pero muchas veces algunas no se atreven a tomar la iniciativa en algo como alimentar a un animal callejero.

“Muchas veces me han criticado porque dicen que también hay chiquitos con hambre y yo ando alimentando perros, me duele mucho que haya niños y personas con hambre, pero eso no quiere decir que si tengo la oportunidad de ayudar a un perro que me encuentro en la calle no deba hacerlo porque es lo que tengo más a mano y también necesita ayuda.

Varias personas han tomado fotos del oficial mientras alimenta los perritos. Foto: Facebook de Allan Jara. (Tomada del Facebook de Allan Jara)

El oficial dice que como ya sus compañeros saben que él anda alimento en la patrulla, cuando se topan un perrito en la calle lo llaman para decirle dónde lo vieron y si el trabajo se lo permite, Bryan se da una vueltica.

Pero este amor por los animales no se limita a las horas laborales. En su tiempo libre también anda una bolsita de alimento para perros y si acaso se le olvida y se topa uno, busca un súper para comprar una y se devuelve a donde está el peludito.

“Cuando estoy libre a veces hasta me quedo un rato con el perrito y le hago cariño, pero siempre con cuidado porque pueden ser agresivos y tampoco debo exponerme. Me duele mucho ver cuando sale algo en la noticias sobre la agresión a un animal, eso demuestra que aún nos falta mucho en el tema de educación porque esos seres son nuestra responsabilidad. Ellos no tienen manera de hablar para decir que tienen hambre o les duele algo, dependen de nosotros para sobrevivir”.