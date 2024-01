Policía de Tránsito y el Hospital de Niños dan recomendaciones sobre cómo usar las bicicletas

En la mañana del 25 de diciembre pasado, una vez más, miles de niños brincaban de alegría porque recibieron de regalo una bicicleta, unos patines, una patineta o un scooter. Eso está bien. Lo que no está bien es no tomar las precauciones y medidas de seguridad relacionadas con el uso de este tipo de juguetes.

Si regaló una bicicleta por favor que su hijo use casco, rodilleras y coderas. (Melissa Fernández)

La falta de cuidados por parte de los adultos puede provocarles a los pequeñitos un accidente y la falta de protección podría ocasionar que una caída termine en una fractura.

“El acompañamiento y la guía de los adultos resulta fundamental. Tal como lo recomendó el año pasado, la Policía de Tránsito, estos juguetes con ruedas deben acompañarse de casco, rodilleras y coderas, para reducir el riesgo de lesiones, tras una caída.

“También insistieron en la necesidad de utilizar chaleco o ropa reflectante de la luz, cuando se utiliza una bicicleta y que ese vehículo cuente con una luz, si se va a utilizar en la noche”, advierte el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

Mucho ojo

En plena época de vacaciones, con días soleados, hay muchos niños que salen a jugar con estos juguetes y la guía, cuido y presencia de adultos, es importantísima, sobre todo si son niños pequeños.

No se puede olvidar que solo las bicicletas pueden usarse en las carreteras. Los patines o patinetas, autopropulsados, o no, no son permitidos en las carreteras, con base en el artículo 124 de la Ley de Tránsito.

“La legislación establece claramente, que este tipo de vehículo no debe utilizarse en las carreteras ni en las aceras (tampoco las bicicletas en este último caso).

“Respecto a los patines y las patinetas, es un peligro para los conductores el tener que esquivar a estas personas que, a veces, ni siquiera circulan en el sentido correcto y podrían ser atropellados”, reconocen las autoridades del MOPT.

En el mismo sentido, usar estos aparatos en las aceras representa también un peligro para los peatones, dentro de los que se cuentan adultos mayores, niños o mujeres embarazadas, por dar algunos ejemplos.

Existen, en diferentes sitios del país, espacios para practicar el uso de patines y patinetas, de ahí que se recomienda ir a esos parques y lugares públicos y siempre con la protección debida.

Los niños de menos de seis años pueden circular en bicicleta por las carreteras, en tanto sean acompañados por alguna persona de quince o más años.

Es ilegal enseñar a conducir bicicleta en carreteras cuya velocidad permitida sea de 40 kilómetros por hora o más.

En las bicicletas solo debe viajar una persona, salvo que esté hecha para más de una persona y ese pasajero no debe tener menos de tres años.

El director del Hospital de Niños, el doctor Carlos Jiménez, advierte que después de Navidad aumentan los ingresos de niños fracturados, debido a una accidente con las bicicletas que les regalaron y que lamentablemente no acompañaron con cascos, rodilleras, guantes y coderas, los cuales se convierten en los importantísimos implementos de seguridad.