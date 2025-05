A Rodrigo Arias no le gustó algo que dijo Rodrigo Chaves y le mandó un mensaje sin pelos en la lengua

A Rodrigo Arias no le hicieron nada de gracia las palabras que dijo el presidente Rodrigo Chaves al pueblo y le mandó un mensaje sin pelos en la lengua.

Y es que el mandatario se atrevió a hacer una comparación entre la guerra civil de 1948 y la defensa que pretende que le hagan a él, frente a las investigaciones judiciales que tiene pendientes.

LEA MÁS: Tenga mucho cuidado porque la inteligencia artificial sufre de “alucinaciones”

Rodrigo Arias fue claro en el mensaje que le mandó a Rodrigo Chaves. (Asamblea Legislativa)

“Yo les advierto, en 1948 el pueblo se alzó. Yo no estoy diciendo que lo vaya a hacer ahora, pero no le jalen el rabo a la ternera. No le jalen el rabo a la ternera”, expresó Chaves.

Chaves dijo eso como parte de la crítica que hizo a los 22 allanamientos realizados por la Fiscalía General de la República y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por el caso Pista Oscura.

LEA MÁS: Juan Carlos Hidalgo lamentó que Rodrigo Chaves invocara los fantasmas del 48

Arias dice que un presidente jamás debe decir semejante cosa y que, en lugar de incentivar la violencia, debería enfocarse en buscar la paz.

Las insinuaciones del presidente Chaves son imprudentes y verdaderamente lamentables.

LEA MÁS: Ministra de Salud volvió a sacudir el fútbol al realizar una denuncia formal

Rodrigo Chaves recordó la guerra del 48 de una forma peligrosa. (Rafael Pacheco)

“Costa Rica es un país civilista, que cree en la paz y la democracia. Con instituciones sólidas que garantizan la paz social. Las diferencias políticas, siempre se resolverán por los causes del diálogo, no de la violencia. Hago un llamado a la cordura y a ser congruentes con el ser costarricense que ama su país.

“Al señor presidente de la República, Rodrigo Chaves, le extiendo un llamado respetuoso: Basta ya, cuando su gobierno proponga ideas constructivas, encontrará en esta Asamblea Legislativa una disposición genuina al trabajo conjunto y le pido que deje esa lucha absurda contra el Poder Judicial, el OIJ y el Ministerio Público, que solo beneficia al crimen”, le mandó a decir.