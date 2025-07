A Rodrigo Chaves le quedan cuatro días para tomar una decisión que marcaría la historia de Costa Rica

Al presidente Rodrigo Chaves le quedan solo cuatro días para tomar una decisión que marcaría para siempre su vida política y la historia de Costa Rica.

A más tardar el jueves 31 de julio, el mandatario tendría que presentar la renuncia a su cargo como presidente de la República, si es que quiere aspirar a una diputación en las elecciones del 2026, como lo ha dejado ver en varias ocasiones.

Rodrígo Chaves tendría que renunciar a más tardar el 31 de julio si quiere ser diputado. (Rafael Pacheco)

Sería la primera vez en la historia del país que un presidente deja el cargo para el que fue electo de forma popular, para hacer campaña política buscando una curul.

Y es que Chaves en varias ocasiones ha reconocido que analiza el tema de la renuncia, hasta dijo que llegaría al Congreso buscando la presidencia.

“Si yo me voy es para ser presidente del Congreso, y de un Congreso con una mayoría enorme. Eso es lo que doña Pilar está insinuando y yo con mi transparencia les digo que, si me voy por ahí, es porque voy para allá. Si no, ¿para qué voy a irme?,” declaró Chaves meses atrás en una conferencia de prensa.

“El candidato mío lo sabremos Dios y yo cuando entre a la urna, si voy a votar como presidente en ejercicio. (...) La Constitución me prohíbe hacer campaña, pero si me salgo, voy a ir a hacer campaña en serio, a cada rincón del país, por esa persona en el momento adecuado”, agregó.

Ya el oficialismo arrancó la campaña política. (Albert Marín)

Si el presidente decide renunciar, lo haría justamente en un momento en el que enfrenta serias acusaciones por parte de la Fiscalía y dejar el cargo para buscar una diputación podría asegurarle cuatro años más de inmunidad.

Mucha gente critica la posibilidad de que Chaves renuncie, ya que aseguran que estaría faltando al juramento que hizo cuando asumió el poder, y que eso es una falta de respeto hacia quienes lo eligieron.

Además, califican la posibilidad como una jugada para evadir la justicia por los delitos que la Fiscalía le achaca.

No se iría solo

Ahora bien, no se tiene certeza de su Chaves renunciará o no a su cargo, pero de lo que sí se tiene seguridad es de que algunos ministros actuales de su administración sí lo harán, ya Presidencia hasta adelantó que será este miércoles 30 cuando se conocerán cuáles jerarcas se irán.

El miércoles se dará a conocer quiénes dejarán el cargo para unirse a la campaña electoral. (Casa Presidencial)

Ellos dejarían el cargo precisamente para empezar a hacer política y buscar una diputación en la próxima administración.

No hay certeza de cuáles ministros será, pero los rumores señalan a Nogui Acosta, ministro de Hacienda; Marta Acosta, ministra de Planificación y quien enfrenta una investigación en la Fiscalía por el caso Barrenador, y además el canciller, Arnoldo André. También suena el nombre del ministro de Agricultura, Víctor Carvajal, y el de ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada, así como el del presidente de Acueductos y Alcantarillados, Juan Manuel Quesada.

Sean ellos u otros los jerarcas que renuncien para aspirar por una diputación en las próximas elecciones o solo para sumarse a la campaña, también tienen tiempo de hacerlo hasta el 31 de este mes.