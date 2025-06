A Rodrigo Chaves se le acaba el tiempo: le queda un mes para tomar decisión que marcaría la historia

Al presidente Rodrigo Chaves se le está acabando el tiempo para tomar una decisión que podría marcar para siempre su vida y la historia del país.

Al mandatario le queda solo un mes para decidir si terminará su mandato o si renuncia para luchar por una diputación.

Sería la primera vez en la historia del país que un presidente deja el cargo para el que fue electo de forma popular, para hacer campaña política buscando una curul.

Y es que Chaves en varias ocasiones ha reconocido que analiza el tema de la renuncia, hasta dijo que llegaría al Congreso buscando la presidencia.

“Si yo me voy es para ser presidente del Congreso, y de un Congreso con una mayoría enorme. Eso es lo que doña Pilar está insinuando y yo con mi transparencia les digo que, si me voy por ahí, es porque voy para allá. Si no, ¿para qué voy a irme?,” declaró Chaves meses atrás en una conferencia de prensa.

“El candidato mío lo sabremos Dios y yo cuando entre a la urna, si voy a votar como presidente en ejercicio. (...) La Constitución me prohíbe hacer campaña, pero, si me salgo, voy a ir a hacer campaña en serio, a cada rincón del país, por esa persona en el momento adecuado”, agregó.

Si el presidente decir renunciar, lo haría justamente en un momento en el que enfrenta serias acusaciones por parte de la Fiscalía y el dejar el cargo para buscar una diputación podría asegurarle cuatro años más de inmunidad.

Mucha gente critica la posibilidad de que Chaves renuncie, que aseguran que estaría faltando al juramento que hizo cuando asumió el poder, y que eso es una falta de respeto hacia quienes lo eligieron.

Además, califican la posibilidad como una jugada para evadir la justicia por los delitos que la Fiscalía le achaca.