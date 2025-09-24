Abogados del denunciante de Arnold Zamora acusan al ministro y anuncian acciones legales

Arnold Zamora, ministro de Comunicación, reveló, en un video divulgado por Casa Presidencial, el nombre del funcionario de Gobierno que lo denunció por un presunto abuso sexual.

Esa acción sería una falta grave y hasta podría tener consecuencias legales, según señalan Marvin Carvajal y Róger Guevara, abogados del denunciante.

El ministro de Comunicación, Arnold Zamora, rechazó la denuncia por violación presentada en su contra. (Captura de video)

Ellos aseguraron, en un comunicado, que tomarán acciones legales para que esto no quede sin castigo.

“Nuestro cliente ha interpuesto una denuncia ante el Ministerio Público luego de ser víctima de hechos de índole sexual que consideramos delictivos, por parte de un alto funcionario del Poder Ejecutivo. Esta denuncia viene acompañada de sólidos y abundantes elementos probatorios, que servirán a las autoridades judiciales para determinar la existencia del delito o los delitos denunciados, así como la culpabilidad del imputado.

“Deploramos que el imputado haya hecho uso de un espacio destinado a dar su versión de los hechos para revelar la identidad de la víctima, en una nueva violación de los más elementales derechos de nuestro cliente. Haremos lo necesario para que ese hecho tampoco quede impune y produzca las consecuencias que determina la ley”, aseguraron los abogados.