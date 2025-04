¿Al final bajarán o no los precios de los vuelos para países de Centroamérica?

Las personas que aman viajar se llevaron un alegronazo de burro cuando los diputados aprobaron el proyecto de ley que pretendía bajar los precios de los boletos para viajar a otros países de Centroamérica, ya que el presidente Rodrigo Chaves lo vetó; es decir, lo dejó sin efecto.

Luego de eso, los legisladores anunciaron que lo iban a resellar; o sea, que harían una votación especial en el plenario legislativo para aprobarlo a la fuerza, pero, después de dos meses, eso no ha pasado.

El PLP propuso un proyecto de ley para bajar el precio de los vuelos a Centroamérica. (Archivo)

Apenas se dio el veto, los legisladores del Partido Liberal Progresista (PLP), proponentes del proyecto de ley, dijeron que se encargarían de conseguir los 38 votos que necesitan para el resello.

Los diputados han hecho tres intentos para hacer la votación, pero en las tres ocasiones han terminado echándose para atrás.

En un primer momento, se suponía que el resello se iba a votar el 24 de febrero, pero ese día, por estrategia del PLP, se atrasó el proceso hasta que llegaran las 4 de la tarde y, por reglamento, ya a esa hora no se podía hacer el debate que se tenía previsto, ni la votación.

Luego, en reunión de jefes de fracción se había definido como nueva fecha el 11 de marzo, pero antes de que llegara ese día, en la siguiente reunión de jefes de fracción, se volvió a pasar la fecha para el 18 de marzo.

El presidente Rodrigo Chaves vetó el proyecto de ley. (Alonso Tenorio)

Esa vez, cuando se estaba empezando el control político, la diputada Pilar Cisneros se enojó porque “le cambiaron el orden para hablar”, y se armó un pleito que se extendió hasta después de las 4 p. m. y otra vez no se pudo empezar el proceso del resello. Desde entonces, no se ha vuelto a hablar del tema en la reunión de jefes de fracción, por lo que no se sabe si siempre harán el resello o si los diputados se rendirán y dejarán que la iniciativa muera.

Pulso en la Asamblea Legislativa por el resello

La diputada Cisneros, quien está en contra del resello, dice que el reglamento de la Asamblea establece que los legisladores tienen solo un mes para hacer los resellos, por lo que dice que ya no deberían insistir en el asunto.

Por su parte, en la fracción del PLP aseguran que sí tienen chance todavía para hacer el resello y que tienen los 38 votos que necesitan.

Si los diputados quieren hacer la votación, tienen que apurarse, ya que las sesiones ordinarias terminan el 30 de abril, después de eso vienen las extraordinarias y es el Poder Ejecutivo el que tiene el control de la Asamblea Legislativa.

La votación del resello se ha pospuesto tres veces. (Aarón Sequeira)

El presidente Chaves no está de acuerdo con el proyecto de ley, porque dice que golpearía a Hacienda, ya que como los vuelos serían mucho más baratos, se recaudarían menos impuestos.

Sin embargo, el diputado Eli Feinzaig, proponente de la iniciativa, dice que eso no es verdad, porque si se bajan los costos habrá más demanda y, por ende, más vuelos, lo que permitiría recuperar lo que se deja de percibir por la rebaja.