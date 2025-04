Rodrigo Chaves volvió a tirarle a jueces y diputados, pero la cosa no le salió como esperaba

Rodrigo Chaves fue señalado por algunos costarricenses por su ineficiente gestión al frente del Poder Ejecutivo. Fotografía: Casa Presidencial. (Casa Presidencial/Casa Presidencial)

El presidente Rodrigo Chaves no respetó ni el Viernes Santo y la emprendió una vez más contra el Poder Judicial y los diputados; sin embargo, en esta oportunidad las cosas no le salieron como esperaba.

A través de su cuenta en X (antes Twitter) el mandatario comentó una publicación que hicieron en el perfil “Soy un policía de Costa Rica”, en esa misma red social, y tras su opinión muchos ticos le dijeron de todo.

“Hace menos de una semana la Policía Municipal de Heredia detuvo a un sujeto (cuando) justo estaba asaltando a un joven con un punzón. JUEZ LO LIBERA. Ayer (Jueves Santo) el mismo sujeto INTENTA VIOLA MUJER introduciéndola a la fuerza a un cafetal y la Fuerza Pública lo detiene nuevamente. ¿Culpa de la policía?”, fue la publicación que motivó a Chaves meter la cuchara.

Rodrigo Chaves hizo este comentario este Viernes Santo en su cuenta de X. Fotografía: Captura X. (Captura X/Captura X)

“Una más para la inmensa colección de ofrendas al pueblo de CR (Costa Rica) de parte de nuestras leyes (Asamblea infértil) y de nuestros jueces (Poder Judicial). Como para hacer un álbum de la vergüenza”, escribió Chaves al compartir la publicación en su “feed” de X.

El comentario enojó a muchos costarricenses quienes no se aguantaron de comentar y decirle al presidente que se pusiera a trabajar, tal y como lo prometió durante la campaña electoral.

“Y un presidente que renunció a su responsabilidad constitucional de encargarse de la seguridad y ni siquiera existe una política integral de seguridad a tres años de gobierno y los dos años más violentos de la historia”, “deje de señalar a otros y póngase a hacer su trabajo”, “usted es el perfecto ejemplo de fumarse el salario sin hacer nada”, son algunos de los comentarios que hay al pie de la publicación que realizó Chaves.

El comentario de Rodrigo Chaves no cayó nada bien a muchos costarricenses. Fotografía: Captura X. (Captura X/Captura X)

“¿Qué opina su gran amiga Pilar Cisneros de contribuir con la infertilidad de la Asamblea de la que ella forma parte?”, “es el resultado de tres años sin presidente y solo un charlatán. Recordatorio que la mitad del año el Poder Ejecutivo tiene el control de la Asamblea Legislativa. Pero la de gobernar no se la sabe”, “¿infértil? Pero han hecho más de 19 enmiendas de ley sobre seguridad sin que el Ejecutivo ayude. Mientras tanto el Poder Ejecutivo retiró en octubre de 2023 el proyecto de ley 23.692 para mantener a los sospechosos en prisión”, reclamaron otros.

Otros cuestionaron al mandatario los planes de seguridad y educación de su gobierno al que hasta tildaron de inútil y lo mandaron a comerse la bronca, uno de los eslogan de su campaña política en el 2022.

A Rodrigo Chaves le cuestionaron desde la eficiencia de Pilar Cisneros en la Asamblea Legislativa hasta la ausencia de una ruta de educación y seguridad pública. Fotografía: Captura X. (Captura X/Captura X)

“Por cierto, ¿cómo van los planes de seguridad y de educación de parte del Ejecutivo? No he escuchado nada de seguridad y lo último fue que estamos con un 25% de desarrollo de la ruta de la educación”, “lástima que no contamos con un presidente que gestione políticas serias de seguridad pública, un bloque de diputados afines que proponga reformas serias a las leyes y un Ministro de la Presidencia que negocie acuerdos. Ustedes piden mayoría y control total por inútiles”, “cómase la bronca como tantas veces dijo, y deje de culpar a todos menos a usted. Desde el 8 de mayo, usted y su rejuntado no tienen un álbum, tienen un compendio de vergüenzas”, opinaron otros.

El posteo de Chaves también tiene algunas comentarios de seguidores que respaldan sus opiniones.