Álvaro Ramos reveló algo que rescata del gobierno de Rodrigo Chaves

Álvaro Ramos, precandidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), reveló que hay algo que rescata del gobierno de Rodrigo Chaves, del cual él formó parte unos meses.

Ramos fue presidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), pero Chaves lo despidió por hacer un aumento salarial a los trabajadores de esa institución, que se les debía desde hacía años.

Álvaro Ramos dice que lo que piensa sobre el presidente Rodrigo Chaves y su discurso. (Archivo)

En una entrevista que le hizo La Teja, Ramos dijo que sentía que la administración de Chaves no había empezado tan mal, pero ahora las cosas cambiaron.

“El Gobierno empezó bien en algunas cosas, me parece que sí había un clamor popular por simplificar trámites y simplificaron algunos. Ahora siento que se está quedando corto, empezaron bien y como que pararon en algún momento.

“Hay una realidad y es que la gente sí tiene derecho a sentirse frustrada. Este país ha hecho muchas buenas apuestas, pero algunas de nuestras apuestas han generado que muchas personas se sientan frustradas porque los beneficios de nuestras apuestas en zonas francas, en ambiente, en turismo, no les están llegando a ellos. Mucha gente dice, ‘Yo siento que ya no me valoran, siento que ya no me respetan’”, explicó Ramos.

El precandidato rescata que este gobierno hizo una buena lectura de esa frustración y la evidenció. Lo que no ha estado bien es que no saben solucionarlo.

Rodrigo Chaves despidió a Álvaro Ramos y desde entonces habla mal de él. (Casa Presidencial)

“No saben solucionar las listas de espera de la Caja; ni el problema de seguridad, tampoco darle educación a nuestros muchachos, no saben cómo hacer que la gente vuelva a sentirse valorada y respetada.

“Por el contrario, hay un discurso de división, de odio, de respeto muy incómodo, muy contra nuestra naturaleza. Siempre fuimos el país del pura vida y todo el mundo me dice, ‘siento que lo estamos perdiendo’, y eso es verdad, ya nos sentimos menos pura vida porque estamos dejando que nos quiten esa esencia”, manifestó el político.

Ramos añadió que no negaba que hay muchos problemas y que se dieron muchos errores en el pasado, pero criticó el discurso de división de Chaves.

“Lo que le corresponde a una persona que desea liberar los destinos del país, es decir: vamos a construir, vamos a unir, a fortalecer, a agarrar lo que hemos hecho bien, descartar lo que hemos hecho mal y avanzar. Y para mí, por ahí es el camino, no es ese otro”, aseguró.