Álvaro Ramos dijo lo que piensa de Rodrigo Chaves, Pilar Cisneros y reveló cosas incómodas

Estamos en año de campaña electoral y en La Teja queremos que usted se informe cómo debe de ser, para que elija la mejor opción de cara a las próximas elecciones.

Estaremos entrevistando a los precandidatos y candidatos presidenciales para que los conozca y vea sus propuestas. En este caso le tocó el turno a Álvaro Ramos, precandidato del Partido Liberación Nacional.

El periodista Marcelo Poltronieri habló con él largo y tendido. Por motivos de espacio, no podemos publicar toda la entrevista, solo algunas de las respuestas, pero usted puede ver la entrevista completa en el canal de Youtube de La Teja.

Álvaro Ramos dice que los problemas del país sí tienen solución, pero el gobierno actual no tiene voluntad. (Lilly Arce)

— Don Álvaro, Costa Rica vive una terrible crisis de inseguridad, ¿cuáles son sus propuestas para este tema?

Hay dos caras de esa moneda. La primera tiene que ver con mayor presencia policial y mayor capacidad de detener en las cárceles a los delincuentes peligrosos y violentos. En temas de policía, hemos identificado que necesitaríamos unos 6000 policías nuevos al final de un gobierno nuestro y que sí se puede hacer, la Academia Nacional de Policía tiene esa capacidad.

Pero hay otra cara de la moneda que tiene que ver con oportunidades para los muchachos que se están equivocando. Si no tienes ninguna oportunidad, es mucho más fácil equivocar el camino. Eso significa educación y tiene que haber una política económica orientada a generar empleos, ahorita no la hay. Además, está la recuperación de espacios públicos.

— ¿Cómo enfrentar algo tan peligroso como el narcotráfico?

Hay dos espacios diferentes. Uno para el narcotráfico internacional y otro el narcomenudeo, que es posiblemente el que más preocupa a las comunidades, porque hay mucha presencia y se enfrenta con la recuperación de espacios públicos, con mayor presencia policial, más tecnología, más cámaras, más drones, más inteligencia policial, también el mejor uso de los mapas de calor de eventos, todo eso va reduciendo el espacio para el narcomenudeo público y violento, porque bueno, nunca vamos a eliminar un narcomenudo en las casas del que vende las drogas, eso cuesta mucho porque es un espacio muy privado, no lo hacen ni en Europa.

Ramos dice que se siente decepcionado por lo que hizo el presidente Rodrigo Chaves con él. (José Cordero)

— El gobierno dice que no hay plata, ¿de dónde sacaría usted los recursos para todo eso?

El gobierno dijo, ‘no hay presupuesto para el OIJ’ y tenía retenidos 9.000 millones de colones, de repente asesinaron al subjefe de la delegación policial en Guápiles, Geiner Zamora, y mágicamente al día siguiente sí había 9.000 millones de colones. No es cierto que no hay dinero, el dinero sí está, lo que hay es una falta de compromiso y una falta de voluntad política del gobierno.

— ¿Por qué cree que no habían dado esa plata?

Es evidente que no les importa la seguridad, no les importa la salud, no les importa la educación. Ellos han descuidado y han privilegiado una aproximación fiscalista a los problemas nacionales, que sí, había un problema fiscal, pero no de esa magnitud.

En el caso de salud, es especialmente grave porque los recursos para la atención de salud en la Caja son separados de los recursos fiscales. En la Caja han parqueado 3.000 millones de dólares solo en los últimos dos años, más otros casi 5.000 millones de dólares que ya había en reserva. Hay 8.000 millones de dólares que se pueden usar.

A modo de referencia, 400 ebáis nos costarían más o menos 400 millones de dólares. El hospital de Cartago, 300 millones de dólares; el hospital de Limón, otros 350 millones de dólares. Nos alcanza para todo.

Álvaro Ramos tiene una bella historia de amor con su esposa, Cristie Castro. (Cortesía)

— Sobre el tema de la Caja, usted dice que no está quebrada, pero es evidente que hay una crisis, ¿qué se puede hacer al respecto?

Son problemas separados, si usted está esperando demasiado tiempo en su ebáis, eso no es porque la Caja esté quebrada, es porque el gobierno y las actuales autoridades de la Caja no han querido resolver el problema en los ebáis.

La Caja no está quebrada, si estuviera quebrada, ¿cómo es que tuvo un superávit de 3.000 millones de dólares? No estamos resolviendo el tema de los ebáis porque la junta directiva paralizó todos los proyectos de la Caja y los atrasó meses.

— A usted el presidente de la República le cuestionó el aumento salarial que hizo a los trabajadores de la Caja ¿cree que ese fue el motivo por el que lo despidieron o hay otros?

Esa fue la razón oficial que él dio al público y la que me dio a mí. Yo tengo dos respuestas a eso: el aumento salarial lo aprobó él, él lo firmó, por lo tanto, pagar ese aumento salarial era honrar la firma de él.

La segunda es que ese aumento salarial costó 20 millones de dólares el año pasado. El año pasado el superávit de la caja fue 1.500 millones de dólares, no es lógico que por algo que equivale al 1% del superávit de la Caja me hayan despedido.

Para Ramos la familia es su gran motor. (Cortesía)

— ¿Siente usted que al haberle aceptado un puesto a Rodrigo Chaves ignoró un tema tan delicado como el del acoso sexual, por los antecedentes de él en el Banco Mundial?

El acoso sexual es condenable y él fue condenado, perdió su trabajo en el Banco Mundial.

A mí me gusta pensar que las personas tienen un proceso de redención, siempre existe la posibilidad de redimirse y reconstruirse. A él yo no lo conocía, la que lo validó o la que me dijo: “Álvaro, sé de su mancha, pero hay que darle una oportunidad”, fue doña Pilar Cisneros y en ella yo sí confiaba, porque la conozco desde que era un niño y he visto su trayectoria a lo largo de años.

Cuando él (Rodrigo Chaves) me entrevistó, yo le dije, “esto es lo que quiero hacer en la Caja, esta es mi agenda, yo no necesito este trabajo, pero quiero venir a ayudar”, él me ofreció el trabajo después de esa entrevista.

El expresidente de la Caja está luchando por la silla presidencial. (Cortesía)

— ¿Se sintió traicionado por Rodrigo Chaves, por no respetar su agenda en la Caja?

Creo que la palabra traición requeriría de haberlo conocido más, de haber sido una persona más cercana. Siempre fue una relación distante, muy en el plano profesional, bajo ese escenario, lo que siento es decepción, ¿para qué me trajo si no creía en lo que le propuse? Pero queda como una lección personal: no debes aceptar puesto de tanta envergadura, de tanto impacto si no conoces bien a la persona que te lo está ofreciendo.

— ¿Sigue confiando usted en Pilar Cisneros?

No, me parece que a diferencia mía, que una vez que me di cuenta por cuál camino iba don Rodrigo me alejé, ella lo ha seguido defendiendo a capa y espada, cuando ya no es solo una mancha, ya son muchas manchas, y entonces se siente vacío ese relato que ella reveló en ese momento de darle una oportunidad.

Ramos dice que Pilar Cisneros lo convenció d trabajar con Rodrigo Chaves. (Jorge Castillo)

— ¿Da la cobija para invertir en todo lo que se necesita: educación, seguridad, salud?

En salud, los recursos de la Caja son propios y los tiene.

En infraestructura se pueden hacer alianzas público-privadas y se va recuperando a través del tiempo con los cánones o con los cobros que haga.

El presupuesto destinado a seguridad es muy bajo, yo siento que se recupera rápido evitando problemas como el que ya estamos viviendo en turismo. Si a los hoteleros les preguntan: ‘¿cómo les va?’, dicen que mal, porque ya la gente tiene miedo de venir por la inseguridad.

Luego, en educación, los recortes han sido brutales. Pareciera que eso de recortar y recortar no está funcionando. ¿Qué fue lo que pasó? Hicimos todo ese recorte y los ingresos fiscales también se desplomaron, porque claro, tenés un Ministerio de Hacienda que recortó y recortó, y no siente ninguna presión por asegurarse que por lo menos los ingresos al menos se mantuvieran. Nuestros cálculos son preliminares que solo en ingresos el Ministerio de Hacienda dejó de recaudar casi 800.000 millones de colones durante estos dos últimos años.

También 1.600 millones de dólares que no recaudó y que no tenemos una razón muy clara del por qué.

— ¿Cómo resolver el tema de las pensiones?

Trabajé cinco años en el tema de pensiones y siempre me he sentido muy orgulloso de lo mucho que avanzamos en atender el tema de pensiones de lujo. No las pudimos erradicar por completo, pero las redujimos mucho y eliminamos un montón.

Hace 25 o 30 años yo sí te hubiera dicho, “el sistema de pensiones es insostenible”. Hoy yo te puedo decir, sigue sin ser sostenible, pero estamos mucho más cerca de un punto de equilibrio de ajuste. Hemos calculado que, haciéndolo metódicamente de aquí hasta el 2040, podríamos dejar bastante resuelto el problema de pensiones.

Se requieren de algunas inversiones adicionales del Estado, pero son muy manejables. En el pasado se dieron pensiones que no se calibraron bien, me refiero a los años 70, 80 y a partir de los 90 las empezamos a corregir.