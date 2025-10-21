¿Cuándo y dónde serán los debates presidenciales organizados por la UNA?

La Universidad Nacional realizará 3 debates presidenciales durante noviembre, un mes después de que iniciara la campaña electoral. (Cortesía UNA/Cortesía UNA)

La Universidad Nacional (UNA) anunció que realizará tres debates presidenciales durante noviembre con los candidatos de distintos partidos que buscan suceder a Rodrigo Chaves el próximo año.

LEA MÁS: Ministerio de Salud lanza alerta sobre un peligroso producto para bajar de peso

Se espera que, por medio de estos debates, los votantes conozcan a los candidatos y sus propuestas, así pueden tomar una decisión a quién apoyar en las elecciones de 2026.

Los debates se realizarán una vez a la semana. El primero será el miércoles 5 de noviembre.

Luego, el martes 18 de noviembre ocurrirá otro debate, así como el martes 25 de noviembre.

Todos los encuentros de los candidatos serán en el auditorio Cora Ferro Calabrese del Centro Universitario Emilia Prieto Tugores.

De momento, se desconoce por cuál medio se transmitirán los debates ni quiénes participarán; sin embargo, la universidad indicó que se realizarán de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

Estos eventos son abiertos al público; es decir, habrá entradas disponibles para miembros y militantes de los partidos políticos, así como para los estudiantes y funcionarios de la UNA.

La población en general también podrá asistir a los debates.

Los boletos aún no están disponibles, pero la UNA indicó que se habilitará un enlace en la página de la Vicerrectoría de Extensión, donde se podrá hacer la reserva.

LEA MÁS: Si usted usa gas para cocinar, urge que lea esta información

¿Quiénes son los candidatos presidenciales?

Al menos 20 candidatos buscan la presidencia en las elecciones de 2026. (Archivo LN/Archivo LN)

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) informó el viernes 17 de octubre que 20 partidos políticos presentaron las candidaturas.

Estos son los candidatos presidenciales de las elecciones de 2026:

Álvaro Ramos, Partido Liberación Nacional (PLN)

Claudia Dobles, Coalición Agenda Ciudadana (Partido Acción Ciudadana y Partido Agenda Democrática Nacional)

Laura Fernández, Partido Pueblo Soberano (PPSO)

Natalia Díaz, Partido Unidos Podemos

Fabricio Alvarado, Partido Nueva República

Eliécer Feinzaig, Partido Liberal Progresista (PLP)

Ariel Robles, Partido Frente Amplio (FA)

Juan Carlos Hidalgo, Partido Unidad Social Cristiana (PUSC)

José Aguilar Berrocal, Partido Avanza

Claudio Alpízar, Partido Esperanza Nacional

Luz Mary Alpízar, Partido Progreso Social Democrático (PPSD)

Luis Amador, Partido Integración Nacional (PIN)

Marco Rodríguez, Partido Esperanza y Libertad

David Hernández, Partido de la Clase Trabajadora

Walter Hernández, Partido Justicia Social Costarricense

Douglas Caamaño, Partido Costa Rica Primero

Ana Virginia Calzada, Partido Centro Democrático y Social

Ronny Castillo, Partido Aquí Costa Rica Manda

Fernando Zamora, Partido Nueva Generación

Boris Molina, Partido Unión Costarricense Democrática

LEA MÁS: Así sería procedimiento para tramitar nueva solicitud de levantamiento de inmunidad de Rodrigo Chaves