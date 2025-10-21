Si usted usa gas para cocinar, urge que lea esta información

Bomberos dice los cuidados que hay que tener a la hora de instalar un cilindro de gas. (John Durán)

Muchas familias y comercios de nuestro país cocinan con gas, pero cometen descuidos que podrían poner en riesgo a sus seres queridos y clientes.

El Cuerpo de Bomberos es muy claro en las medidas que hay que tomar en cuenta a la hora de instalar un cilindro de gas, precisamente, para evitar tragedias.

Lo primero que explican los bomberos es que el gas es muy inflamable, y al ser más pesado que el aire, se acumula en las partes bajas. Tampoco tiene olor, por lo que se le agrega mercaptano (olor parecido al del azufre), para detectarlo en caso de fuga.

Los socorristas son claros en que las personas que compren un cilindro deben verificar que la válvula del recipiente de gas LP sea de rosca, esté en buen estado e instalada de forma que el orificio de alivio de sobrepresión esté orientado hacia la abertura del cuello de protección del cilindro; además, el ensamble y los acoples de la manguera deben venir de fábrica.

Revise bien los cilindros de gas antes de comprarlos. (Aresep)

“La manguera utilizada para conectar el cilindro al regulador debe estar certificada para uso de gas LP, no debe medir más de 1,5 m (incluyendo sus adaptadores), debe estar en buenas condiciones (sin fisuras), y tiene que estar demarcada para uso con gas LP y la presión máxima de trabajo (350 psi).

Bomberos da consejos muy importantes sobre los cilindros de gas

Bomberos dice que los cilindros:

- No deben tener válvulas de acople rápido.

- El recipiente debe estar en óptimo estado físico, sin abolladuras, fisuras o corrosión.

- Los cilindros deben colocarse en el exterior de la edificación, en un lugar ventilado, sobre una base firme y sujetada a la estructura.

- Protéjalos con un cerramiento construido con materiales no combustibles; por ejemplo, malla electro-soldada.

- Los cilindros deben estar separados a: 0,90 metros de aberturas como puertas y ventanas, a 1,50 metros de fuentes de ignición y a 3 metros de materiales combustibles ordinarios (papel, cartón, madera).

No instale los cilindros de gas en techos ni azoteas. (Cortesía)

- Por nada del mundo instale el cilindro en un techo o una azotea.

La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) detectó que 60 de cada 100 de los cilindros de gas listos para la venta, presentan fugas, faltantes en la cantidad del producto o envase en mal estado, por eso es importante que usted revise bien los envases cuando los compra.