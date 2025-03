Cuerpo de Eduardo Cruickshank llegó a la Asamblea y esto dijo Rodrigo Arias sobre él

Este lunes en la tarde, el cuerpo del exdiputado Eduardo Cruickshank fue llevado a la Asamblea Legislativa para hacerle un homenaje.

La mayoría de los diputados actuales, algunos exlegisladores y hasta el expresidente Rafael Ángel Calderón, se hicieron presentes en el salón de jefes de Estado del Congreso para despedir al político.

Cuerpo de Eduardo Cruickshank llegó a la Asamblea Legislativa y Rodrigo (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, dio un emotivo discurso en honor a Cruickshank.

“Con profundo pesar nos reunimos hoy en el salón de jefes de Estado y presidentes de la República, para rendir un homenaje a un hombre de fe, un líder de convicciones firmes y un servidor del pueblo costarricense, don Eduardo Cruickshank Smith. Nos duele su partida, pero nos reconforta el legado que deja en la historia de este parlamento y en la memoria de quienes compartimos, como él, el gran honor de representar a la ciudadanía.

“Desde esta curul donde sirvió con integridad y compromiso, don Eduardo asumió la responsabilidad de presidir este Congreso en tiempos de grandes desafíos. Hoy despedimos a un hombre que vivió con la certeza de su fe y que confió en la promesa de la vida eterna, por eso encontramos consuelo en las palabras del apóstol Pablo, quien nos recuerda: ‘He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día’.

“Que su memoria nos inspire a seguir sirviendo con integridad y honor a Costa Rica y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, acompañe a su familia y seres queridos en este momento de dolor. Descanse en paz, don Eduardo”, expresó Arias.

Luego de eso se hizo una guardia de honor con los presentes.