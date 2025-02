Diputada confrontó sin pelos en la lengua al ministro de Seguridad por algo muy serio que dijo

El ministro de Seguridad, Mario Zamora, tuvo que tragarse sus palabras luego de decir algo muy serio contra la Asamblea Legislativa.

Él llegó a comparecer este jueves a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, como parte de una investigación por el supuesto ingreso del narco al Gobierno y por las decisiones tomadas respecto a las estaciones de guardacostas.

Mario Zamora dijo que la Asamblea Legislativa no le ayuda y una diputada brincó. (Alonso Tenorio)

La diputada liberacionista, Alejandra Larios, aprovechó la oportunidad para confrontar a Zamora y decirle en la cara que lo que había dicho no era verdad.

Larios encaró a Zamora y le lanzó la pregunta incómoda.

“La semana pasada, en la gira a la zona sur, en una de las intervenciones públicas del señor presidente de la República, él le preguntó a usted que si la Asamblea Legislativa le estaba ayudando y su respuesta literal fue ‘no, absolutamente no’, ¿es así señor ministro?“, preguntó Larios.

Zamora respondió: “Sí, me refiero a las leyes nucleares que hemos puesto por parte del Ejecutivo a la Asamblea y que no han sido aprobadas”.

Larios: “Esa no fue la pregunta del señor presidente, fue si la Asamblea le ha ayudado o no. ¿Quiénes le han aprobado los recursos para la creación de más plazas policiales?

Zamora: “Ese es un instrumento que se aprueba legalmente en Costa Rica a través de la Asamblea Legislativa”.

Alejandra Larios confrontó al ministro de Seguridad. (Asamblea Legislativa)

Larios: “¿Hubo algún pero por parte de la Asamblea Legislativa para esa aprobación o fue improbado en algún momento?

Zamora: “No, fue una solicitud que se aprobó acá”.

Larios: “¿Quién ha aprobado los recursos para el aumento de los salarios de policías".

Zamora: “A propuesta del Ejecutivo, en ambos casos, recordemos que aquí hay una iniciativa que nace del Ejecutivo”.

Larios: “La pregunta es quién lo aprobó, señor ministro?”.

Zamora: “La Asamblea Legislativa, no lo podía aprobar el Ejecutivo”.

Alejandra Larios encaró el ministro de Seguridad

Larios: “Sí claro, pero es que usted aquí no puede decir que no le hemos ayudado porque, perfectamente, pudimos no haberlo aprobado y sí lo aprobamos, e incluso hemos aprobado más recursos y el Poder Ejecutivo se ha negado a girarlos, y ayer vi una noticia de que también estaban subejecutados”, señaló Larios, quien no pudo hablar más porque se le agotó el tiempo que tenía disponible.

La liberacionista, Dinorah Barquero, también tocó el tema, y aseguró que sí se ha apoyado al Ministerio de Seguridad desde la Asamblea Legislativa.

“Se ha apoyado en todo al Ministerio de Seguridad. Está avanzando la ley de extradición, también en prisión preventiva, y la ley de intervenciones telefónicas, que es del Ejecutivo”, manifestó la legisladora.