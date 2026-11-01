Diputada propone que elemento que fue fundamental para independencia de Costa Rica sea símbolo nacional

Una diputada presentó una iniciativa que pretende que se reconozca un elemento que fue fundamental en el proceso de la independencia de Costa Rica, como símbolo nacional.

Se trata del proyecto de ley 25.878, presentado por la diputada Janice Sandí Morales, del Partido Liberación Nacional (PLN).

La intención de esta iniciativa es que el Acta de Independencia, esa que se firmó en la vieja metrópoli de Cartago el 29 de octubre de 1821, sea declarada oficialmente como un símbolo de la patria costarricense.

Esta es una pintura del momento en que se firmó el acta de la independencia. (Archivo)

¿Por qué el 29 de octubre y no el 15 de setiembre?

Siempre se celebra la independencia con desfiles y faroles el 15 de setiembre, pero la historia cuenta un detalle que hace a los ticos únicos y muy democráticos.

Resulta que la famosa acta de la independencia se firmó el 15 de setiembre allá en Guatemala, y esa noticia apenas vino llegando a tierras ticas de a poquitos; hasta el 13 de octubre llegaron los primeros comunicados.

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Las autoridades de aquella época no tomaron la decisión a la ligera ni a escondidas. Los delegados prefirieron regresar a sus pueblos para preguntarle primero a la gente qué querían hacer.

Fue así como, ya con el apoyo de las comunidades, se reunieron de nuevo y el 29 de octubre votaron por unanimidad la separación absoluta de España.

Una diputada presentó una iniciativa para que el acta de independencia sea símbolo nacional. (Eduardo Vega)

El mismo gobernador español firmó de primero el documento, reconociendo el fin de su mandato para convertirse en el “Jefe Político Patriótico” de nuestra tierra libre.

El proyecto de ley recuerda algo muy significativo: esto no fue una simple noticia que llegó de afuera, sino que fue un acto discutido, votado y firmado por los costarricenses, con el mandato del pueblo.

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Un hecho reconocido desde siempre

Darle valor a esta fecha no es un invento reciente. Desde 1823, el Congreso costarricense le dejó claro a México que nosotros habíamos logrado nuestra independencia ese histórico 29 de octubre.

La iniciativa es de la diputada liberacionista Janice Sandí. (Rafael Pacheco)

Además, cuando se fundó la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948, Costa Rica inscribió esta Acta de Cartago como la única correspondiente a su independencia.

Años más tarde, en 1975, el entonces presidente de la República, Daniel Oduber Quirós, y su ministra Carmen Naranjo reafirmaron esta fecha por medio de un decreto oficial.