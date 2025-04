Diputado Gilberto Campos denuncia una situación que lo tiene muy angustiado

Gilberto Campos, diputado del Partido Liberal Progresista (PLP) está viviendo una situación muy angustiante, que lo tiene preocupado ya que podría afectar a muchas personas.

Gilberto Campos (izquierda) está cansado de que se hagan pasar por él. Foto: Asamblea Legislativa.

Resulta que el legislador denunció a través de sus redes sociales, que un mañoso está utilizando una cuenta falsa, que se hace pasar por él, para contactar personas y pedirles que les envíe su número de teléfono para contactarlos por privado.

“Me han informado varias veces ya, que han recibido mensajes presuntamente ‘míos’ por la mensajería de Facebook desde un presunto ‘perfil personal’. Agradezco denunciarlo de inmediato, pues es un perfil falso", se lee en la publicación.

El perfil se robó una imagen del diputado, así como su nombre, para escribirle a las personas por privado y engañarlos.

“Buenas noches, me da gusto saludarte, un fuerte abrazo. Si gustas, déjame tú número móvil y te dejo un mensaje en tu Whatsapp”, se lee en el mensaje que envía la cuenta falsa.

Este es el perfil que se está haciendo pasar por el diputado Gilberto Campos. (Cortesía: Gilberto Campos/Cortesía: Gilberto Campos)

En La Teja nos pusimos en contacto con Campos, quien nos contó que desde el pasado viernes 11 de abril, se enteró de que el perfil existía, pero aclaró que a él no le aparece ya que lo tienen bloqueado.

“Es difícil de detectar pues a mí no me aparece en las búsquedas, puede que me tenga bloqueado. La alerta me la empiezan a hacer muchas personas ayer (viernes 11) por la mañana y, de inmediato, le pido a todos mis contactos que lo denuncien”, explicó.

Lo que sí, es que el legislador nos aclaró que, al menos por el momento, no ha recibido alertas de que alguna persona haya caído en la trampa.

Así que si usted recibe un mensaje de esta cuenta, por nada lo abra ni le responda y, automáticamente, denuncie el perfil para que la red social lo cierre.