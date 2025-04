Encuesta del CIEP revela datos que alarmarán a Rodrigo Chaves

El apoyo hacia el gobierno del presidente Rodrigo Chaves bajó. Así lo demuestra la última encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

El estudio fue publicado este martes y revela que mucha gente que antes valoraba como positiva la gestión del mandatario Chaves, cambió de opinión.

LEA MÁS: Precandidatos del PLN le mandaron un mensaje fulminante a Rodrigo Arias

Rodrigo Chaves está perdiendo el apoyo de la gente. (Casa Presidencial)

En noviembre de 2024, una medición del CIEP informó que 57 de cada 100 encuestados apoyaban la labor del presidente, ahora, en abril de 2025, son 50 de cada 100 son los que lo apoyan.

La reciente encuesta también revela el incremento en las valoraciones negativas de la gente hacia la labor de Chaves. En noviembre del año pasado, quienes criticaban al mandatario eran el 22%, ahora son el 31%, lo que refleja un claro deterioro en la opinión pública.

LEA MÁS: Óscar Arias reveló la fuerte figura estadounidense que lo convenció de volver a la política

El análisis permitió determinar que la mayoría de las personas que apoyan a Chaves son hombres de edades entre los 35 y los 54 años, con secundaria como nivel educativo máximo obtenido, residentes principalmente de la provincia de Puntarenas, Guanacaste y Limón.

Otros cambios relevantes se dieron en cuanto al apoyo a Rodrigo Chaves, en los grupos que clasifican a los encuestados entre opositores férreos que son quienes no apoyan a Chaves ni sus ideas; los personalistas opositores que no apoyan a Chaves, pero sí sus ideas. También están los personalistas seguidores que son quienes apoyan la figura de Chaves pero no sus ideas, y por último, los seguidores fieles que apoyan tanto a Chaves como a sus ideas.

Mucha de la gente que apoyaba la labor de Chaves, ahora la critica. (Mayela López)

El análisis reveló cambios en los dos grupos extremos: seguidores y opositores del presidente. En el primer caso, se redujo casi a la mitad el porcentaje de personas que es fiel a Chaves, de hecho el grupo alcanzó sus niveles más bajos desde que se ha venido estudiando, está en un 17% (17 de cada 100 de los encuestados).

Por otra parte, el grupo de opositores al presidente casi se duplicó si se compara con los datos de noviembre del 2024, ahora está en 27% (27 de cada 100 de los encuestados). Es su valor más alto desde que se lleva el registro.