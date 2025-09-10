Encuesta del CIEP revela que la gente perdió la paz por la inseguridad que se vive en el país

La reciente encuesta del CIEP, de la Universidad de Costa Rica, reveló qué es lo que a los ticos más les incomoda de la situación país.

El estudio consultó a los encuestados cuáles son los problemas que más les preocupan y las respuestas fueron muy claras.

Encuesta del CIEP revela que la inseguridad es lo que más le quita la paz a la gente. (MPS)

“En setiembre de 2025, los tres principales problemas concentran 67% de las menciones (67 de cada 100 encuestados) y muestran trayectorias distintas. La inseguridad y delincuencia lidera con 45% (45 de cada 100 entrevistados), su máximo de la serie reciente.

“De abril a setiembre aumentó 1,3 puntos porcentuales y, en comparación interanual el aumento fue de 12,7. La inseguridad triplica la mención de la corrupción y supera ampliamente al resto de temas, consolidándose como la preocupación dominante”, detalla la encuesta.

La corrupción ocupa el segundo lugar con 15,5% (15 de cada 100 personas). Aumentó 1,6 puntos porcentuales respecto a abril y aumentó 2,9 puntos porcentuales en comparación con hace un año.

“Este problema muestra un crecimiento gradual tras los registros más bajos de inicios del 2024. Aunque el porcentaje de menciones es menor que el de inseguridad, se mantiene como eje persistente de inquietud ciudadana”, explica el estudio.

Los ticos piden a gritos acciones para reducir la inseguridad. (Jorge Navarro)

El costo de vida y la situación económica se sitúa en el tercer lugar con el 6,9% de las respuestas (siete de cada 100 personas) y se mantiene respecto a abril.

“El tema económico sigue presente, pero pierde prioridad relativa frente a seguridad y corrupción de acuerdo con los datos reportados en los años 2023 y 2024 (en este período las menciones de lo económico se mantenían en dos dígitos)”, se detalla en la encuesta.