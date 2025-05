¿Es cierto que Natalia Díaz se anda “robando” personas de otros partidos políticos? Esto respondió ella

Para nadie es un secreto que Natalia Díaz, luego de dejar su puesto como ministra de la Presidencia, está buscando dar pelea en las elecciones presidenciales del 2026.

Natalia Díaz respondió a la acusación de que se anda fijando en partidos ajenos para construir el suyo. Foto: Albert Marín. (Albert Marín)

Aún no se sabe con qué partido lo haría, pero, según denunció el presidente del Partido Liberal Progresista, Eli Feinzaig y su compañero de bancada, Gilberto Campos, Díaz le puso el ojo a uno de los suyos, para llevarselo a su partido.

“La renuncia del diputado Luis Diego Vargas al Partido Liberal Progresista no es otra cosa más que un ofrecimiento que Natalia Díaz le hizo para ocupar un espacio en su papeleta presidencial”, acusaron.

Pero, ¿es cierto? En La Teja le mandamos a consultar a Díaz y esto fue lo que respondió: “A mí me parece muy desafortunado que Eliécer Feinzaig intente tapar el desastre de su liderazgo buscando culpables donde no los hay. Cientos de personas se han ido de su partido, ¿y ahora resulta que todos se fueron porque estaban detrás de un puesto? Eso no solo es falso, sino ofensivo", dijo.

Curiosamente, agregó que si bien no lo había considerado, no le parece mala idea eso de traerse a Vargas, con quien dice tener una muy buena relación, a su partido.

Luis Diego Vargas se unió a la lista de diputados declarados independientes. (Asamblea Legislativa)

“Aquí no estamos repartiendo puestos ni pensando con base en egos. Aunque le confieso a Eliécer que su teoría no está tan mala… podría invitar a Luis Diego a sumarse a este esfuerzo. Porque lo que viene no es una repartición, es una transición.

“Por mi parte, sigo enfocada en presentar una propuesta que esté a la altura de lo que este país se merece. Y si algún partido se incomoda porque haya personas que quieran construir con nosotros, eso dice más de ellos que de nosotros”, respondió Díaz.

En cuanto a la salida del diputado del PLP, Díaz dijo que no tiene vela en ese entierro y que eso es un tema interno del partido.

