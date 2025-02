Esta es la cantidad de días que pueden quedarse en el país, por ley, los migrantes que enviará Estados Unidos

Los 200 migrantes provenientes de Asia y deportdos por los Estados Unidos, que comenzarán a llegar al país la tarde de este jueves 20 de febrero, podrían quedarse mucho más tiempo de lo esperado.

Como contexto, desde el pasado lunes, Casa Presidencial reveló que Costa Rica funcionaría como una especie de puente para devolver a estos migrantes, que provienen del centro de Asia y de la India, a sus países.

El primer vuelo con migrantes llegará este jueves a horas de la tarde.

Una vez que toquen tierra, se les va a estar trasladando a Corredores, en Puntarenas, donde se van a mantener en el Centro de Atención Temporal a Migrantes (CATEM), mientras esperan a ser repatriados.

Lo que poco se ha hablado, es que la cosa no es tan sencilla y existe un portillo para que se queden hasta cuatro años en el país.

Incógnita

Lo que sucede es que, el pasado martes 18 se publicó en La Gaceta una resolución de la Dirección General de Migración y Extranejería en la que revelaron que estos migrantes van a recibir un permiso legal para quedarse en el país por un plazo de 30 días naturales.

Lo curioso es que un par de líneas después se explica que la Policía Profesional de Migración (PPL), tiene la potestad de dar una prórroga a este permiso para que sea válido mientras los migrantes resuelven cualquier motivo que les impida volver a sus hogares.

¿De cuánto es el plazo máximo de es prórroga? Por ningún lado se reveló, lo único que se menciona es que tienen que cumplir una serie de requisito, entre ellos:

No cometer ningún delito en el país.

Se le va a mantener con una condición laboral restringida, por lo que no pueden trabajar por cuenta propia.

No pueden mantenerse en territorio nacional de manera irregular.

Este último punto es el que abre el portillo para que se mantengan en el país por varios años.

Estados Unidos comenzó un proceso bastante grande de devolución de migrantes, con leyes cada vez más estrictas contra estas personas. Foto: Paul Montenegro/AFP.

Estadía larga

Según nos explicó Steven Seas, abogado migratorio, hay varias situaciones que los migrantes podrían aprovechar para alargar su plazo en el país.

Por un lado, la gran mayoría de países de Asia tienen como requisito una visa de entrada.

“Ya sea una visa consular, que vayan a los consulados de Costa Rica a sacar la visa o, una visa restringida, que para eso tienen que mandar una solicitud a una comisión de visas”.

Eso sí, el experto dejó claro que esto no es tan sencillo como ir a un consulado y pedir la visa. Primero se tiene que hacer un estudio previo y eso puede tardar varios meses.

El segundo portillo que se abre es la posibilidad de pedir refugio.

“Este refugio puede ser por un tema de asilo político, refugio por persecución, por su nacionalidad, por temas de xenofobia, posición ideológica, orientación sexual, creencia religiosa o porque su vida corre peligro en el país donde están.

“Ahora, recibirlos a puertas abiertas les da la posibilidad de que se queden por acá y el procedimiento normalmente, de pedir refugio, entre la revisión del expediente y la aprobación, está tardando hasta tres o cuatro años en resolverse”.

Y acá es importante dejar claro que cualquier persona, de cualquier parte del mundo, puede pedir refugio, siempre y cuando esté suscrito a ese lugar.

En Estados Unidos, la comunidad latina ha salido a protestar contra las duras leyes migratorias impuestas por Donald Trump. Foto: Archivo.

“Imagínese, en Estados Unidos los están echando y Europa no los quiere recibir. Pero, ya aquí en suelo tico, pueden pedir refugio que no tiene requisitos, no tiene absolutamente nada”.

Según el experto, pedir refugio en realidad no es un proceso tan engorroso como pareciera, y los solicitantes tienen que demostrar que su vida corre peligro y que las instituciones del país de origen no les quiere resolver.

En este caso, el simple hecho de que Estados Unidos los mandara para Costa Rica les da toda la potestad de pedir refugio.

“Se está presentando un caldo de cultivo para que ellos lleguen aquí y digan: ‘es que yo estaba residiendo en Estados Unidos y, debido a que soy de otra nacionalidad, me están expulsando y no, no me quieren recibir tampoco en otro país de origen, por lo que mi vida está en peligro’ y, con eso las autoridades tienen que hacer todo el análisis.

“Si con Venezuela y Nicaragua estamos tardando casi tres años en revisar los casos, y eso que nos llegaban 100 al año, con Asia, que nos van a llegar 100 al mes, ¿cuánto vamos a durar?“, cuestionó.

Financiamiento

Acá la pregunta del millón es, Estados Unidos dijo que ellos se van a encargar de cubrir todos los gastos, ¿esto incluye pagar sus estadía por tres o cuatro años en el país?

Según nos explicó Seas, todo apunta a que los gringos rapidito se van a lavar las manos.

Hoy en día, cientos de familias migrantes viven en situación de calle en Costa Rica. Foto: Alonso Tenorio.

“Eso es lo que no sabemos. Hasta donde hemos revisado y hasta donde se tiene información. Estados Unidos va a pagar por el proceso de repatriarlos hasta aquí, detenerlos hasta que se devuelvan a sus países de origen, la alimentación, hospedaje y demás. “El tema es, ¿y qué pasa si piden refugio?.

“Yo no encuentro sentido en que estas personas sean repatriadas acá a Costa Rica, ni siquiera tenemos vuelos directos hacia esos países. De una u otra forma van a tener que pasar a otro segundo país para repatriarlos, cuando muchos desde Estados Unidos se podían enviar directo”, concluyó.