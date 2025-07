Esto dijo diputado Gilberth Jiménez sobre encuentro que tuvo con pareja de hombre vinculado a Celso Gamboa

El diputado Gilberth Jiménez dio una explicación del porqué lo vieron reunido, en un restaurante en Salitrillos de Aserrí, con la pareja de un hombre que tendría un vínculo con Celso Gamboa.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves hizo algo impensable y dejó a diputados con la boca abierta y las manos amarradas

Gilberth Jiménez da explicación sobre polémica reunión. (Marvin Caravaca)

Este lunes, el medio de comunicación Portavoz informó que Jiménez fue visto, en el restaurante Hacienda Salitrillos, reunido con una mujer que sería la pareja sentimental de un abogado de apellido Corrales, quien presuntamente estaría vinculado a Celso Gamboa. El medio hasta publicó un video del diputado en compañía de la mujer.

LEA MÁS: (Video) Sofía Guillén les dio por donde más les duele a diputados del PLN

“Ante recientes publicaciones que hacen referencia a supuestos vínculos con el empresario y abogado Agustín Corrales Chavarría y el diputado Gilbert Jiménez Siles, presidente de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, desea aclarar a la opinión pública lo siguiente:

“Primero: No existe ninguna relación personal ni profesional con el señor Agustín Corrales Chavarría. Declaro que nunca he sostenido conversaciones, reuniones ni vínculos de ninguna naturaleza con él. Mi conocimiento del señor Corrales se limita a saludos breves y casuales que he intercambiado con él en ocasiones en que coincidimos en su restaurante, visitas que siempre he realizado acompañado de mi familia, amigos o asesores”, detalló el diputado.

LEA MÁS: Arrancó histórica discusión que podría cambiar las condiciones laborales y no va a creer cómo inició

Al parecer, la mujer es esposa de un abogado vinculado con Celso Gamboa. (José Cordero)

Jiménez asegura que el encuentro que tuvo con la mujer fue meramente casual.

“Respecto a la publicación que afirma que sostuve una reunión con la pareja sentimental del señor Corrales, aclaro que tal encuentro nunca ocurrió. El pasado viernes 4 de julio, durante un almuerzo con mis asesores Monika Hidalgo y José Hernández en el restaurante Hacienda Salitrillos, tras finalizar una gira de trabajo por la zona —que incluyó visitas a varios proyectos en la cuenca del río Cañas—, tuve un breve saludo con la señora, a quien conozco desde hace años cuando fue esposa del señor Felipe Morales. La conversación fue estrictamente personal, limitada a preguntar por sus hijos, su salud y su bienestar.

“Reitero que desconozco completamente cualquier investigación o vínculo judicial relacionado con el señor Corrales Chavarría. Nunca he conversado con él sobre esos temas ni tengo conocimiento de alguna acusación en su contra. Por ello, rechazo categóricamente cualquier insinuación de reuniones, tratos o vínculos con el señor Corrales Chavarría”, aseguró el legislador.