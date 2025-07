¿Hubo campaña política durante el Miss Universe Costa Rica?

¿Hubo campaña política en el Miss Universe Costa Rica que se llevó a cabo el sábado pasado en CIC ANDE o fueron puras casualidades?

Esa es la pregunta que mucha gente se hace luego de notar situaciones poco comunes en un concurso de belleza.

La primera fue que, en las primeras imágenes de la velada, salió en las pantallas del escenario un gran jaguar, así como esos que pasa mencionando el presidente de la República, Rodrigo Chaves, cada vez que puede.

Mis Universe Costa Rica tuvo invitados un poco extraños. (Lilly Arce)

Para nadie es un secreto que ese felino se ha convertido en todo un emblema del partido oficialista, por eso llama la atención que en el concurso haya usado justamente ese animal.

Otra cosa que llamó la atención es que entre los invitados especiales estuvieron el ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, quien recogió un reconocimiento dado a la primera dama de la República, Signe Zeicate. También estuvo la ministra de la Condición de la Mujer, Cindy Quesada.

Pero lo que más llamó la atención es que estuvieron en el evento la exministra de la Presidencia de Rodrigo Chaves, Laura Fernández, quien ahora será precandidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), el que usará el chavismo en las próximas elecciones, y el exministro de Economía Francisco Gamboa, quien es el secretario general de ese partido político.

Según nos contaron personas que estuvieron en la actividad, Laura Fernández aprovechó la oportunidad y en lugar de entrar por la puerta de invitados, se fue por la que usó el público general para darse un “baño de pueblo”.

Llamó la atención el jaguar que apareció en el concurso. (Tomada de Youtube)

Concierto de causalidades

El politólogo Gustavo Araya dice que todo es bastante extraño.

“Diría que lo de la imagen del jaguar pudo haber sido casualidad, un detalle no buscado. Lo mismo con la ministra de la Condición de la Mujer o el de Cultura, pero al ver a Gamboa y a Fernández que no tienen particularmente razón alguna para participar del evento, y, además, ver en primera fila al tesorero del Partido Pueblo Soberano (Carlos Valenciano), que dijo que no participaría por ser el canal (OPA) de su propiedad y estar ahora vinculado a política, pero verlo en la actividad, pues pareciera que resulta un concierto de casualidades”, dijo Araya.

Valenciano es el dueño de OPA y el día en que Pilar Cisneros anunció que ahora el PPSO sería el partido del oficialismo Valenciano, estaba ahí y dijo que cederá sus acciones del medio de comunicación en procura de dar transparencia.

¿Usaron el concurso para hacer política? (Lilly Arce)

El misólogo Basilio Quesada tiene muchos años de experiencia en los concursos de belleza y dijo que le parecía poco común ver a ministros y miembros de partido políticos en un certamen de belleza de este tipo, pero como él sabe que don Carlos es cercano a ellos, le parece entendible que los invitaran.

Encargada salió del país

La Teja pidió a OPA una reacción sobre el tema para saber si efectivamente aprovecharon el evento para hacer política. En la mañana nos dijeron que antes de las 4 nos darían una respuesta, pero ya en la tarde nos dijeron que la encargada de hablar del tema había salido del país y no la pudieron contactar.

También le pedimos una reacción al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Juan Luis Rivera, coordinador del Cuerpo de Letrados de la entidad, quien nos dijo que no tenían ninguna denuncia sobre el tema y que el Tribunal no actúa por oficio, por lo que no hay una investigación al respecto para determinar si hubo o no algo irregular.