Tico alzó la “Muñeca del Diablo” y eso lo tiene rezando más desde la muerte del guardián de Annabelle

Desde que Dan Rivera, el famoso guardián de la muñeca maldita, Annabelle, murió en circunstancias que aún no se explican del todo, el tico Israel Barrantes anda con el agua bendita en una mano y la medalla de san Benito en la otra.

Tico alzó la “Muñeca del Diablo”, eso lo tiene rezando más desde la muerte de guardián de la muñeca maldita Annabelle. (Cortesía/Cortesía)

Este tico no solo le tiene respeto al más allá, sino que literalmente alzó una muñeca maldita con sus propias manos.

“Fue en el Paracon 2022 (primera convención en latinoamérica de fenómenos paranormales), en un cine de San José. Yo fui el único que se animó a tocar a Gretchen, una muñeca muy cargada de energía negativa que vino desde Estados Unidos. En un especial que hizo Apple TV la llamaron la Muñeca del Diablo.

“Eso sí, ese día que la alcé andaba protegido hasta los dientes. Uno en verdad siente algo frío y negativo cuando la alza”, cuenta Israel, líder del equipo de Investigación ParanormalCR, un grupo que se mete de lleno en casas embrujadas, objetos poseídos.

Gretchen estuvo en Costa Rica en el 2022 y solo un tico la alzó, Israel Barrantes. (Cortesía/Cortesía)

Mary Jo Chudley, la dueña de la Muñeca del Diablo y de otra muñeca maldita, Lily Mae, estuvo en Costa Rica en 2022.

Ella es una investigadora de fenómenos fantasmales y demoniacos de Estados Unidos, quien trajo las muñecas y se negó rotundamente a que el público la tocara, solo le dio permiso a Israel.

“Ella decía que Gretchen no se puede alzar sin su cobija preferida, que, si uno no la trata con respeto, realmente le puede ir mal, pero si se le respeta, no hay problema en alzarla”, explica el investigador paranormal.

Y vaya que la advertencia no era juego. En esa actividad, donde se juntaron muñecas embrujadas, ouijas y objetos infestados de demonios, se quemó un proyector, se dañaron los micrófonos sin razón y apareció un charco de agua en medio de una sala donde nadie derramó nada. Incluso, algunas personas vomitaron o salieron con náuseas.

“En la sala del lado había un culto evangélico. Imagínese la mezcla: una sala con oración y la otra con posesiones. Fue pesadísimo. Desde ese día supe que tenía que andar siempre con mi medalla de la Santísima Trinidad, la que me regaló mi abuela, y un tetragramatón colgado al cuello”, recuerda Israel.

Israel estuvo en varios canales de televisión en el 2022, aquí lo vemos en canal 8 con Mary Jo Chudley, dueña de varias muñecas malditas. (Cortesía/Cortesía)

Un tetragramatón es un símbolo que se convierte en amuleto sagrado y se dice que es de origen bíblico el cual puede proteger de las energías negativas, las enfermedades y los espíritus. Quien lleva un tetragramatón, se dice, está protegido por la presencia de Dios y lleno de bendición.

Muerte extraña

El 13 de julio pasado, Dan Rivera fue encontrado muerto en un hotel en Gettysburg, Pensilvania, mientras participaba en una gira con la mismísima Annabelle.

Aunque no hay indicios de crimen, su deceso dejó al mundo con los pelos de punta. La causa oficial se conocerá en un par de meses, pero eso no ha evitado que los investigadores piensen que fue “la muñeca” la que le cobró algo.

“Muchos creemos que hay una conexión. Dan era el único autorizado por la Sociedad de Investigación Psíquica de Nueva Inglaterra, fundada por los Warren, para exhibir a Annabelle. Nunca debió sacarla de la urna. Ellos lo dejaron claro antes de morir y eso lo sabíamos todos, que Annabelle no se debía sacar de su urna, pero él lo hizo”, afirma Israel, con tono serio.

Desde ese día, el tico anda con los sentidos más agudos que nunca.

“Me han llamado colegas para preguntarme si estoy bien, si no he sentido nada raro. Y la verdad es que sí, la muerte de Dan nos puso a pensar a todos.

En el Paracon, Israel se mantuvo muy cerca de la "Muñeca del Diablo", a la que vemos fuera de las urnas. (Cortesía/Cortesía)

“Aumenté las protecciones, uso agua bendita más seguido, rezo antes y después de relacionarme con objetos pesados, llenos de energía negativa. Uno no puede confiarse y mucho menos después de haber alzado una muñeca maldita”, confiesa.

Aquí hay objetos malditos

Israel asegura que no todo está en películas como El Conjuro. Aquí mismo, en tierras ticas, hay cuadros, campanas, muñecos y hasta muebles que están cargados con malas energías.

“Tenemos un lugar secreto donde los guardamos. No lo damos a conocer para que los curiosos no vayan a buscar lo que no se les ha perdido. Están rodeados de agua bendita y protección espiritual”, dice con firmeza.

Entre esos objetos, destaca una campana que se encontró durante una investigación en una casa embrujada, y que, según dice, suena sola cuando hay presencia demoníaca cerca.

“No ocupás hacer conjuros para que un objeto se infeste de energía negativas. A veces solo con las malas vibras de una persona, ya se le pega lo malo”.

Varios objetos malditos trajo Mary Jo Chudley a Costa Rica en el 2022. (Cortesía/Cortesía)

¿Y no le da miedo?

“Me dan más miedo los vivos que los muertos, pero eso no significa que no se les tenga respeto a los objetos malditos. Esto no es juego. Uno entra a este mundo con fe, no con morbo”, sentencia.

Ahora, con la partida de Rivera, hay una pregunta que flota en el aire como las sombras de Gretchen: ¿quién será el próximo en atreverse a tocarla?

El Paracon 2022 fue el primer evento paranormal en el país y Latinoamérica. (Cortesía/Cortesía)

Por lo pronto, Israel lo tiene claro: “A Lilly Mae, la muñeca más embrujada que tiene Mary Jo, yo no la tocaría ni aunque me paguen”.

Y después de ver lo que le pasó a Dan, muchos menos.