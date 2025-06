Johnny Araya explotó contra Álvaro Ramos y le tiró durísimo

Johnny Araya le tiró durísimo a Álvaro Ramos, el candidato presidencial del Partido Liberación Nacional (PLN), luego de que este sábado Ramos dejara ver su gran molestia por algo que pasó con Araya.

El exalcalde de San José fue declarado presidente del Comité Político del cantón central capitalino, durante la asamblea de la agrupación verdiblanca y eso hizo que Ramos mostrara su molestia.

Johnny Araya explotó contra Álvaro Ramos por lo que dijo de él. (Albert Marín)

El candidato ya había dicho hace unos días que no quería que Araya se involucrara en temas de política y afirmó que quienes respalden al exjerarca municipal, no serán bienvenidos en su movimiento.

“Queremos dejar claro que aquellas personas que en vez de apoyar este proyecto nacional, que estamos liderando, para una nueva Costa Rica, desean apoyar a Johnny Araya y a líderes similares a él, pues entonces no son parte de nuestra campaña y no son parte de este movimiento”, sostuvo Ramos este sábado.

Además, Álvaro Ramírez, jefe de campaña de Ramos, aseguró que Araya no será candidato a diputado para las próximas elecciones, como muchos decían.

Este domingo, al consultarle a Araya qué piensa sobre lo que dijo Ramos, nos habló sin pelos en la lengua.

Álavaro Ramos quiere a Johnny Araya bien lejos de su campaña. (José Cordero)

“Lo que él dijo (Ramos) no tiene ninguna razón de ser, a mí me extraña porque me parece que utilizó esto como un pretexto para salir a hacer una declaración pública descalificándome, yo ya había dicho en diferentes ocasiones que no he estado aspirando a ninguna candidatura a diputación”, dijo Araya.

Araya piensa que lo que Ramos dijo es peligroso

Araya dijo además que las palabras de Ramos, de que cerrarían las puertas a quienes apoyen al exalcalde, podrían ser peligrosas.

“Eso me parece una amenaza muy grave a muchos dirigentes, buenos dirigentes del cantón central que trabajaron por él, y que no recibieron ni las gracias.

“Eso es parte de la democracia interna del partido. Todos los delegados son electos en un proceso distrital... son electos por la gente y creo que tienen plena legitimidad y pleno derecho a escoger libremente quién le van a designar en los cargos que se designen en una asamblea”, dijo Araya.

El exalcalde también dijo que siente que Ramos tiene una trayectoria cuestionable en el partido verdiblanco.

Johnny Araya dice que no quiere ser diputado. (José Cordero)

“Me parece que es entendible que el candidato Álvaro Ramos tenga poca sensibilidad en estos temas porque yo siempre he dicho que él tiene una dudosa trayectoria de militancia en el Partido Liberación Nacional. En realidad, él no ha sido liberacionista.

“Él no siente este partido como lo sentimos muchos y creo que por eso no tiene ese sentimiento que tienen los liberacionistas que tenemos años de estar militando en el partido. Él no, él todavía en noviembre del año pasado andaba buscando con cuál partido se hacía candidato presidencial”, manifestó Araya.