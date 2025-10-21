La Junta de Protección Social hizo importante cambio en la transmisión de sus sorteos

La JPS dejó de transmitir sus sorteos a través de YouTube. Foto: Rafael Pacheco (Rafael Pacheco Granados)

La Junta de Protección Social (JPS) hizo un cambio en sus transmisiones que quizás haya pasado desapercibido.

Resulta que desde hace casi dos meses la JPS no transmite sus sorteos, ya sea Chances, Lotería u otros, a través de su cuenta de YouTube.

De hecho, en la cuenta llamada Junta de Protección Social Oficial se puede ver que la última transmisión se realizó el viernes 29 de agosto y se trató un sorteo de Tiempos.

Ahora la JPS emite sus eventos a través de su página en Facebook.

Sin embargo, este canal de difusión no es nuevo, pues la Junta también transmitía sus sorteos a través de las redes sociales, pero dejó de hacerlo en YouTube.

¿Qué dice la JPS?

Debido a esto, consultamos a la JPS el motivo por el cual dejaron de emitir sus famosos juegos en el reconocido canal de videos.

Aunque la JPS no indicó exactamente por qué abandonó su cuenta de YouTube, señaló que se está aprovechando la alta interacción y alcance que ofrece Facebook para hacer las transmisiones por medio de esta red social.

“De forma paralela, la institución evalúa la incorporación de nuevas plataformas digitales con amplio posicionamiento, con el objetivo de diversificar los canales de difusión y facilitar el acceso del público a las transmisiones oficiales”, indicó.

Asimismo, la Junta recordó que los resultados de los sorteos se pueden ver en tiempo real por medio de su página web, así como las transmisiones en el apartado “Transmisión en vivo”.

Este martes 21 de octubre se juegan los Chances, cuyo premio mayor está en ¢160 millones; es decir, ¢80 millones por emisión.

