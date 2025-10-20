Lotería Nacional: Estos son los números y series ganadores del sorteo de este domingo 19 de octubre

La Junta de Protección Social realizó el sorteo 4.872 de la Lotería Nacional este domingo 19 de octubre. (Tomada de YouTube/Captura de pantalla)

Hace pocos minutos la Junta de Protección Social realizó el sorteo ordinario N.º4.872 de la Lotería Nacional y repartió muchos millones de colones distribuidos en muchos premios.

En total hubo 100 premios de distintas cantidades, pero toda la atención se centra en los tres primeros:

El primer premio fue de ¢175 millones por entero para el número 60 con la serie 844

con la El segundo premio entregó ¢30 millones por entero para el número 07 con la serie 079

con la El tercer premio entregó ¢14 millones por entero para el número 99 con la serie 367

En el premio extra del acumulado salió una bolita con ¢5 miloones para el número 04 y la serie 545.

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos del premio correspondiente.