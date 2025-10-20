Nacional

Lotería Nacional: Estos son los números y series ganadores del sorteo de este domingo 19 de octubre

El sorteo ordinario número 4.872 de la Lotería Nacional, de este domingo 19 de octubre, dejó nuevos millonarios en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Hillary Chinchilla Marín
Las tómbolas de la lotería nacional.
La Junta de Protección Social realizó el sorteo 4.872 de la Lotería Nacional este domingo 19 de octubre. (Tomada de YouTube/Captura de pantalla)

Hace pocos minutos la Junta de Protección Social realizó el sorteo ordinario N.º4.872 de la Lotería Nacional y repartió muchos millones de colones distribuidos en muchos premios.

En total hubo 100 premios de distintas cantidades, pero toda la atención se centra en los tres primeros:

  • El primer premio fue de ¢175 millones por entero para el número 60  con la serie 844
  • El segundo premio entregó ¢30 millones por entero para el número 07  con la serie 079
  • El tercer premio entregó ¢14 millones por entero para el número 99 con la serie 367

En el premio extra del acumulado salió una bolita con ¢5 miloones para el número 04 y la serie 545.

Inteligencia Artificial pronostica este marcador para el clásico nacional entre Alajuelense y Saprissa

Si usted compró algún pedacito y quiere saber si resultó ganador de los otros premios, puede consultar la lista completa este lunes en la edición impresa de La Teja.

Gordo Navideño 2025 ya está en la calle y estos son los millones que entregará

Recuerde que para reclamar su premio debe presentar el o los pedacitos que tengan el número y la serie exactos del premio correspondiente.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Junta de Protección SocialLotería NacionalPremiosNúmerosseries
Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.