Laura Fernández despide a la ministra de Comex y desecha el Acuerdo Transpacífico

La presidenta de la República, Laura Fernández, se echó para atrás en la aprobación del Acuerdo Transpacífico y despidió a la ministra de Comercio Exterior (Comex), Indiana Trejos.

El anuncio lo hizo la mandataria este miércoles al mediodía por medio de las redes sociales de Casa Presidencial.

Laura Fernández soprende con despido de la Ministra de Comercio Exterior por no cumplir sus indicaciones con el Acuerdo Transpacífico. (Jose Cordero/José Cordero)

Fernández dijo que la destitución de la mandataria se da porque no siguió sus indicaciones de compartir los términos del acuerdo con los sectores productivos del país.

“(La decisión) La tomé después de días de análisis reposado y riguroso, pero lo haré porque ayer, hoy y siempre procuraré lo mejor para mi pueblo y para mi país. Ustedes saben que creo firmemente en el libre mercado, el libre comercio y la apertura de fronteras. Me defino como una persona liberal en lo económico y conservadora en lo social. Gracias al libre mercado, un país pequeñito como el nuestro es capaz de exportar casi 5.000 productos diferentes a 160 países del mundo.

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“Durante casi dos años, equipos de Comex negociaron un nuevo acuerdo comercial llamado Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP), que pretende abrir un nuevo mercado de 600 millones de consumidores con naciones de América, de Asia y Oceanía. Aunque pareciera una excelente oportunidad, su contenido completo fue declarado secreto por los negociadores, a tal punto que casi nadie sabe en qué consiste, a quiénes benefician y a quiénes afectarán”, explicó Fernández.

Indiana Trejos, ministra de Comercio Exterior, fue despedida este miércoles. (Rafael Pacheco)

La presidenta dice que la ministra no cumplió

Fernández explicó sus motivos para despedir de su cargo a Trejos.

“Pese a que instruí a la ministra de Comex, Indiana Trejos, a compartir el Acuerdo Transpacífico con todos los sectores involucrados, a la fecha ninguno lo ha recibido íntegro. Por esa razón, instruyo a Comex a que, con el apoyo del Ministerio de Agricultura y del MEIC, sigan acercándose a los diferentes sectores, explorando en profundidad y poniendo los datos sobre la mesa.

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“Soy una persona transparente y me gusta trabajar con las cartas sobre la mesa, abierta y sinceramente, y por eso decidí remover de su puesto a la ministra Trejos. E instruí que no se firme ese tratado y que se archive de manera inmediata. Como su presidente, jamás puedo poner en juego el futuro de miles de familias costarricenses que se dedican a la ganadería, a las lecherías, a la producción de frutas y verduras en pequeña y mediana escala”, agregó la mandataria.

Los productores nacionales se oponían al Acuerdo Transpacífico. (Alonso Tenorio)

Se necesitan las reglas claras

La presidenta fue clara en que, para firmar un tratado tan importante, se necesita claridad para todas las partes.

“Quienes ignoran cuáles son las reglas del juego de este nuevo tratado o tienen dudas fundamentadas, ¿cómo podrían entonces prepararse para competir con un gigantesco mercado de 600 millones de personas? El Transpacífico no va", manifestó la presidenta.

Trejos, fue destituida de su cargo a menos de seis meses de haberlo asumido. Ella asumió Comex en mayo de 2026, después de una trayectoria de más de dos décadas en la institución.

Llegó a la jefatura de ese ministerio después de desempeñarse como viceministra durante la administración de Rodrigo Chaves. También asumió de manera temporal la Cancillería tras la destitución de Manuel Tovar, en setiembre.

Los productores dieron la lucha para que no se aprobara el Acuerdo Transpacífico. (Alonso Tenorio)

Diputados celebran decisión con Acuerdo Transpacífico

Los diputados de distintas fracciones celebraron la decisión de Fernández de archivar el Acuerdo Transpacífico.

José María Villalta, del Partido Frente Amplio, calificó la decisión como un triunfo de los sectores productivos del país que se oponían al tratado internacional. Además, dijo que al Gobierno no le quedaba otra opción que echar para atrás con ese tema.

La diputada Diana Murillo, de Liberación Nacional, manifestó que esta es “una victoria” de todas las personas y movimientos que se manifestaron en contra de las negociaciones que se dieron a puertas cerradas.

Ariel Mora, legislador oficialista, también se pronunció a favor de la decisión de la mandataria y destacó que la presidenta tomó la decisión de renunciar al tratado para proteger a los productores nacionales.