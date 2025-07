Pilar Cisneros “montó” al chavismo en partido del que ella no habló nada bien hace dos años

Pilar Cisneros dijo que el chavismo buscará la presidencia en el 2026 con el Partido Pueblo Soberano. Fotografía: Albert Marín. (Albert Marín/Anuncio oficial del partido de Rodrigo Cháves.)

La diputada oficialista Pilar Cisneros “montó” este sábado al chavismo en un partido político del que ella había hablado malísimo hace dos años.

Cisneros anunció este 12 de julio que el chavismo se presentará a las Elecciones Nacionales del 2026 con el Partido Pueblo Soberano (PPS), fundado por la exfuncionaria de Casa Presidencial, Mayuli Ortega.

El anunció de la congresista llamó muchísimo la atención, ya que el 21 de julio del 2023, en una entrevista con el medio El Mundo CR, Pilar aseguró con contundencia que ese no iba a ser el partido político con el que el chavismo buscaría la presidencia de la República.

“Todavía no he tomado una decisión definitiva, sé que con Pueblo Soberano, definitivamente no va a ser. Es un partido que a mí no me gusta ni cómo han armado las estructuras ni la gente que está metida ahí; o sea, que definitivamente no”, dijo Cisneros en aquella ocasión a la periodista Marielos Gutiérrez.

Pilar también afirmó esa vez que “definitivamente” otro partido que descartarían para la papeleta del chavismo era el Progreso Social Democrático, del que ella es diputada y con el que Rodrigo Chaves llegó al poder en el 2022.

“Definitivamente con el Partido Progreso Social Democrático tampoco, porque el partido se convirtió en todo por lo que nosotros luchamos para que no ocurriera”, declaró esa vez.

La Teja contactó a Pilar Cisneros para conocer qué fue lo que cambió en Pueblo Soberano para que ahora sea el “caballo de batalla” de los chavistas en las elecciones presidenciales del otro año, pero no respondió ni a las llamadas telefónicas que le realizamos, ni al mensaje enviado a través de WhatsApp.

