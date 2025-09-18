PLP tendrá que repetir elección de candidatos a diputaciones tras resolución del TSE

El PLP tendrá que hacer una nueva Asamblea Nacional para votar a los candidatos a diputaciones tras una resolución del TSE. (PLP/PLP)

El Partido Liberal Progresista (PLP) tendrá que repetir la elección de los candidatos a diputaciones, después de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) emitiera una resolución anulando la designación de los candidatos.

Se desconoce la razón por la cual los magistrados anularon las candidaturas a diputados de este partido, sin embargo, las designaciones de Eli Feinzaig y Tania Molina, como candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, respectivamente, se mantienen.

LEA MÁS: Pilar Cisneros manda fuerte mensaje a arroceros que acampan frente a la Asamblea Legislativa

El TSE indicó que el partido podía realizar otra asamblea para elegir nuevamente a sus candidatos que podrían ocupar los curules en la Asamblea Legislativa en 2026.

El PLP anunció que el 27 y 28 de setiembre se realizará una nueva Asamblea Nacional para la votación de las candidaturas a diputados.

El PLP ractificó la candidatura a presidencia de Eli Feinzaig este sábado 30 de agosto en la Asamblea General, celebrada en La Uruca. Tania Molina será la candidata a vicepresidencia. (PLP/PLP)

LEA MÁS: Vicealcalde describe la forma en la que lo habrían obligado a adherirse a Rodrigo Chaves

“Nos alegra mucho que el Tribunal Supremo de Elecciones haya ratificado la elección de Eli Feinzaig y Tania Molina en las candidaturas a presidencia y vicepresidencia y también que se mantenga nuestra elección de encabezamientos de género por provincia. La elección de los diputados no era el resultado que esperábamos, sin embargo, lo teníamos como una posibilidad y, por lo tanto, estamos totalmente preparados para volver a votar todas las candidaturas en la asamblea”, dijo Cati Phillips, presidenta del PLP.

Según el calendario electoral del TSE, el 28 de setiembre es el último día para que las asambleas superiores de los partidos políticos ratifiquen la designación de los candidatos a diputaciones, presidencia y vicepresidencia.

LEA MÁS: ¿Está incapacitado? Recuerde que hubo cambios sobre lo que se puede y no hacer en ese periodo