¿Quién es Douglas Soto, el “no político” que quiere meterse a la política?

Si usted vio el clásico entre Alajuelense y Saprissa, que se jugó el pasado 21 de abril, seguramente también quedó bateado cuando, durante los anuncios, apareció una figura llamada Douglas Soto.

En la publicidad, Soto aseguró no ser un político, que se está metiendo en la poítica, pero según nos dimos cuenta, eso no es del todo cierto.

Douglas Soto dice no ser un político, pero su pasado con el PUSC lo delata. (Cortesía: Douglas Soto/Cortesía: Douglas Soto)

Por esa razón, en La Teja nos sentamos a conversar con él, para descubrir de qué se trata esta campaña.

- ¿Quién es Douglas Soto?

Soy un ciudadano consternado y sumamente preocupado. Soy abogado de profesión, con 27 años de ejercicio.

Yo nunca me había incorporado la política de forma directa, fui militante 4 o 5 años con el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), porque sentía que era el partido que, de alguna manera, comulgaba con mis valores.

- Entonces sí es político, ¿Cuál fue su rol dentro del PUSC?

En la última campaña presidencial con Lineth Saborío, además de que somos íntimos amigos, fui de sus asesores principales.

Le ayudé en todo lo que estuvo a mi alcance, fui secretario de enlace empresarial y participé en la Asamblea del partido. Ahí es donde uno empieza a ver cómo está la cosa.

- ¿Por qué dejó el PUSC?

Es un partido que llevaba más 20 años de no gobernar, no tienen visión país, sino que el partido está secuestrado por tres o cuatro personas que, de alguna forma, simplemente, protegen su finquita, para efectos de que no pierdan a su diputadito.

- ¿Quiénes tienen el partido secuestrado?

*No quiso responder.

- ¿Qué más hay malo en el PUSC?

Juan Carlos Hidalgo, lamentablemente, en lugar de unir el partido lo desunió.

Literalmente, se partió en dos. Mucha gente dice que yo no hubiera ganado la convención contra él, pero están equivocados, el 50% estaba conmigo, la gente me llamaba a gritos.

Creo que si me hubiera lanzado, mucha gente que estaba con él, se hubiera venido conmigo.

Juan Carlos Hídalgo es el candidato oficial del PUSC. Foto: Marvin Caravaca. (Marvin Caravaca)

- ¿Por qué decidió no lanzarse?

Por dos razones:

La primera, conversé con amigos con mucha experiencia política y todos coincidieron en que es un partido muerto, sin visión y que solo trabaja para conseguir diputados.

Segundo, Juan Carlos, a mí parecer, no encaja ideológicamente dentro del partido, eso me convenció a hacer algo por fuera.

- ¿De eso se trata esta campaña?

Sí, no es una ocurrencia mía. Varios amigos llevábamos unos 18 meses pensando si lo hacíamos dentro o fuera del partido.

Al final se tomó la decisión de que es un partido tradicional agotado y que no mueve la aguja.

- ¿Eso quiere decir que ya tienen un partido? ¿Cómo se llama?

Estamos construyendo un movimiento desde hace meses.

Lo que estamos haciendo es un diagnóstico de la situación actual del país. Todo el mundo coincide cuáles son los problemas, pero nadie dice cómo resolverlo, son mensajes vacíos.

Yo no quiero que nadie me diga que quiere ser diputado o ministro, no se trata de ir a vivir de la política.

- No me quedó claro, ¿la agrupación ya tiene algún nombre?

Sí tiene un nombre, pero no lo hemos dado todavía a conocer.

- ¿Y el partido?

Todavía estamos en eso.

O sea, hay varios partidos que se nos han acercado y se están analizando, pero todavía no se ha tomado una decisión al respecto. Pero sí tenemos tres o cuatro partidos que se nos han acercado.

- ¿Usted va a ser el candidato?

No, o sea, si vos me decís que yo vaya a ser candidato, puede ser y tengo muchas ganas, pero lo que queremos es generar liderazgos. Si sale alguien mejor, yo lo voy a apoyar, aquí no hay egos.

Douglas Soto está preparando un partido con el cual quiere dar la sorpresa para las elecciones presidenciales 2026. (Cortesía: Douglas Soto/Cortesía: Douglas Soto)

- ¿Y este movimiento tiene la misma línea ideológica que el PUSC?

Nosotros somos centro de derecha en lo económico, pero, en la parte social soy total y absolutamente conservador.

Y todos somos conservadores, somos profamilia y provida. Obviamente, respetamos la ley y ya las decisiones que se han tomado en el pasado, pero yo no tengo ninguna agenda progre en lo absoluto.

- ¿De dónde sale el dinero que invierte la agrupación? Un anuncio en un clásico es caro.

Todo el mundo piensa que se ha gastado plata por montones, pero somos cuidadosos con el dinero y, lo más importante, somos negociadores.

- Pero, ¿el dinero de dónde sale? ¿Son donaciones?

No, está saliendo del bolsillo de nosotros. O sea, de varias personas que estamos ahorita en el círculo pequeño, no estamos con donaciones.

- ¿Tiene alguna relación con Rodrigo Chaves?

Algunos me dicen que soy el candidato al populismo y no es cierto, yo no conozco al presidente Chaves.

Me encantaría conocerlo, a como me encantaría conocer a cualquier otro presidente de la República. Pero no conozco a doña Pilar y no hemos tenido ningún acercamiento.

Douglas Soto rescata algunos elementos de gobierno de Rodrigo Chaves. (Casa Presidencial/Casa Presidencial)

- ¿Qué rescata de este gobierno?

La sostenibilidad fiscal, porque todos los partidos anteriores nos llevaron al punto que tuvimos que hacer reformas fiscales muy fuertes y él ha tenido sostenibilidad fiscal.

Rescato que ha exigido rendición de cuentas y ha señalado dónde están los problemas.

- ¿Y qué critica?

Difiero en la forma de hacer las cosas, creo que debe de haber convencimiento y llegar a acuerdos, no te podés pelear con la oposición.

La oposición no son enemigos, son oposición. Piensan diferente hoy, pero mañana, tal vez, pueden pensar igual que uno.

Yo sería una persona, o el movimiento o la persona que llegue a liderar, que estaría visitando la Asamblea y las comisiones, para cerciorarse de que todo salga.

- Usted dice que los partidos hablan, pero no proponen, ¿cuále son sus tres propuestas puntuales?

Primero, vamos a hacer una reforma articulada en temas de seguridad, donde esté involucrado el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y los gobiernos locales.

Segundo, vamos a transformar el aparato estatal. Se tiene que hacer más con menos y no podemos seguir con instituciones que están trabajando en duplicidad, no puede haber siete instituciones haciendo lo mismo.

Y tercero, una reforma educativa.

Tenemos que enamorar a los jóvenes y darle las herramientas y las ayudas, para que se puedan mantener en las escuelas y los colegios públicos y accedan a las universidades o se capaciten en el INA.