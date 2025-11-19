Rodrigo Chaves anuncia visita oficial del presidente de Panamá en busca de acuerdos comunes

Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, anunció, este miércoles en conferencia de prensa, que este viernes llegará al país el presidente de un país vecino.

Se trata de José Raúl Mulino Quintero, mandatario de Panamá.

Rodrigo Chaves anuncia la visita del presidente de Panamá. (Rafael Pacheco)

“Aprovecho para contarles que este viernes recibiré a mi colega, el excelentísimo señor José Raúl Mulino Quintero, presidente de la República de Panamá, y a su señora esposa Maricel Cohen, primera dama de este país hermano.

“Aquí estaremos conversando temas de interés común y logrando, ojalá, acuerdos que beneficien a ambos países”, manifestó Chaves.

LEA MÁS: Estudio revela que la migraña sigue siendo ignorada por médicos en Latinoamérica

El mandatario no ahondó en los detalles de la visita ni los asuntos a tratar, pero es probable que el tema de la seguridad y el tráfico de drogas estén en la agenda, ya que recientemente el panameño habló del tema.

José Raúl Mulino dijo este martes que está “muy preocupado” porque su país sirve como ruta para el tránsito de “un enorme volumen de cocaína” hacia Estados Unidos y Europa.

LEA MÁS: Proyecto de ley propone golpear a los extraditados donde a ellos más les duele

José Raúl Mulino, presidente de Panamá, visitará Costa Rica esta semana. (AFP)

Mulino habló, recientemente, en una reunión con periodistas, sobre el decomiso de 13,5 toneladas de la droga, el más grande en ese país desde el 2007, y el desmantelamiento de una red que operaba en el aeropuerto internacional de Tocumen.

“Estoy muy preocupado, muy preocupado”, porque por Panamá está pasando un “enorme volumen de cocaína”, afirmó el presidente panameño, mientras su gobierno negocia la compra de aviones militares a la brasileña Embraer, para patrullar sus costas.