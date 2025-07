Rodrigo Chaves habló sobre algo que le pasó a Rodrigo Arias, 25 minutos antes de que ocurriera

Rodrigo Chaves dio declaraciones sobre el retiro de la visa de Rodrigo Arias antes de que pasara. (Casa Presidencial)

El presidente Rodrigo Chaves dio declaraciones sobre algo que le iba a pasar al diputado Rodrigo Arias, unos 25 minutos antes de que ocurriera.

Este hecho tan curioso despierta la desconfianza de propios y extraños y por eso hasta los diputados se pronunciaron al respecto.

El tema del que habló Chaves antes de que ocurriera fue del retiro de la visa de Arias. El mandatario habló del tema al finalizar la conferencia de prensa de Casa Presidencial, a las 2:35 p. m., y Arias informó que recibió el correo de notificación de la embajada Americana a las 2:59 p. m.

Rodrigo Arias informó que recibió la notificación por correo electrónico. (Asamblea Legislativa)

El diputado Antonio Ortega, del Partido Frente Amplio, fue el primero en tocar el tema este jueves en el Plenario Legislativo y dejó en claro que, aunque Arias y los legisladores de Frente Amplio son adversarios políticos, se solidarizan con Arias por el retiro de la visa.

“Quizás habría que preguntarle al presidente Chaves qué número va a salir en el Gordo de Lotería en Navidad”, dijo Ortega.

La diputada oficialista, Pilar Cisneros, salió en defensa de Chaves y dijo que él no sabía que le habían quitado la visa a Arias, y que fueron varios medios de comunicación los que informaron con anticipación del tema y le consultaron al presidente sobre el asunto.

Antonio Ortega cuestionó que Rodrigo Chaves supiera con anticipación que le quitarían la visa a Rodrigo Arias

A Vanessa Castro le pasó lo mismo

Luego, la diputada Vanessa Castro, de la Unidad Social Cristiana, dijo que cuando a ella le quitaron la visa, también Rodrigo Chaves habría tenido la información antes que ella.

“Puedo decirles con toda tranquilidad que medios cercanos al presidente Chaves sabían de la situación de mi visa antes de que me la quitaran, primero me llamaron, luego subieron a mi oficina, ya enterados de que yo no tenía visa y yo por supuesto les dije no, a ver, ¿de qué están hablando?, y luego me entró el correo electrónico.

“Es muy evidente, es una situación semejante a la que escucho cuando narran este tema de don Rodrigo. Además, con todo respeto doña Pilar, yo digo bueno, ¿el presidente Chaves va a tener la influencia con Trump?, pero trato de imaginarme a Trump pensando, ‘mira, voy a quitarle la visa a Vanessa Castro, porque Vanessa Castro es un atentado contra Estados Unidos’, es absurdo totalmente pensarlo de esa manera", dijo Castro.

Vanessa Castro dice que Rodrigo Chaves supo antes que ella que le quitarían la visa

La legisladora dijo, además, que ella trató de averiguar los motivos del porqué le retiraron la visa.

“Fui y averigué y me informó la embajada que habían recibido información, por ejemplo, entre otras cosas, de que yo tenía relación con miembros del Partido Comunista Chino.

“Todos me conocen, tengo una vida bastante, digamos pública. ¿Ustedes se imaginan que yo tenga relación con miembros del Partido Comunista Chino cuando trabajé para el TLC, cuando manejé el patrullaje conjunto con los Estados Unidos?, expresó.

Además de Arias, los magistrados de la Sala IV, Paul Rueda y Jorge Araya, también se unieron a la lista de figuras políticas que perdieron la visa gringa.

Arias no sabe por qué le quitaron la visa. (Shutterstock)

Hace unos meses, al expresidente Óscar Arias también le revocaron la visa sin ningún tipo de explicación y Johnny Araya, exalcalde de San José, lleva meses en un pleito por el mismo tema.

Similar sucedió con las diputadas Johana Obando y Cynthia Córdoba, ambas independientes y al verdiblanco, Francisco Nicolás.

La Teja consultó a Casa Presidencial cómo se enteró el presidente Chaves con tanta anticipación de que le habían retirado la visa a Arias. Estamos a la espera de la respuesta.