Rodrigo Chaves le puso nombre al error más grande que como presidente cometió en un nombramiento

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, aprovechó la conferencia de prensa de este miércoles 23 de abril, para lanzar una durísima acusación contra el candidato presidencial por el Partido Liberación Nacional y expresidente ejecutivo de la Caja Costarricense de Seguro Social, Álvaro Ramos.

Rodrigo Chaves no se guardó nada y explotó contra Álvaro Ramos por un tema muy sensible. (La Nación / Presidencia/La Nación / Presidencia)

Según el mandatario, Ramos casi que le rogó para que se lo trajera al país y darle su puesto dentro de la Caja.

En entrevista para La Teja, Ramos confesó que la persona que lo convenció de volver al país y dejar su puesto en Suiza, fue la diputada Pilar Cisneros, quien le pidió a Chaves darle una oportunidad.

“Cuando él (Rodrigo Chaves) me entrevistó, yo le dije: ‘esto es lo que quiero hacer en la Caja, esta es mi agenda, yo no necesito este trabajo, pero quiero venir a ayudar’. Él me ofreció el trabajo después de esa entrevista”, aseguró Ramos.

Pero, ahora, el mandatario asegura que así no fueron las cosas.

“Dígale a don Álvaro, que lo que yo recuerdo de esa conversación fue exactamente al revés”, dijo.

“Él más bien me vino a rogar, traído por Pilar Cisneros”, aseguró. “Podemos preguntarle a doña Pilar, porque ella estuvo en la entrevista. Ese es el error de nombramiento más grande que he cometido como presidente, nada más que decir”.

Álvaro Ramos se convirtió en el candidato oficial del partido Liberación Nacional. Foto: Jose Cordero. (Jose Cordero/José Cordero)

En La Teja intentamos conocer la reacción del ahora candidato liberacionista sobre las palabras del presidente, pero, para el cierre de esta nota, no se obtuvo respuesta.

Lo que sí es que, en otra entrevista para La Teja, Ramos también admitió que uno de sus mayores errores ha sido confiar en el mandatario.

“En general, pensé que una persona formada en altos mandos de organismos internacionales y con esa experiencia técnica y política, iba a ser una persona que iba a entender bien cómo gobernar el país.

“Debo reconocer que mi apreciación fue errónea, no supo gobernar. Supo hacer un tipo de entretenimiento político que da voz a un montón de frustraciones que tiene la población, pero no sabe resolverlas”, aseguró.