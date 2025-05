Rodrigo Chaves negó a policías del OIJ “privilegio” que en otros países es normal

El presidente Rodrigo Chaves vetó el proyecto de ley para permitir que los oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) puedan pensionarse a los 55 años y 30 años de servicio.

El gobierno argumenta que es injusto porque los oficiales de los demás cuerpos policiales no tenían la misma oportunidad, además, aseguran que la propuesta podría representar un descalabro para el régimen de pensiones del Poder Judicial, sin embargo, el director del OIJ, Randall Zúñiga, dice que eso no es así.

Rodrigo Chaves vetó proyecto para que policías judiciales se pensionen a los 55 años. (Rafael Pacheco)

“En el último estudio actuarial (de hace un mes) sobre las finanzas del fondo de pensiones del Poder Judicial se determina que el fondo tiene una solvencia del 97%... refleja esta posición tan ventajosa del fondo del Poder Judicial. Para tener referencia en el caso del IVM la solvencia es de un 56%, entonces el hecho de que personal del OIJ pueda jubilarse bajo esas condiciones no va a significar un impacto tan gravoso.

LEA MÁS: ¿Se le bloqueó el EDUS? Le explicamos paso a paso cómo desbloquearlo

“En este caso particular el OIJ tiene un régimen de pensión totalmente diferenciado a otros cuerpos policiales, porque los funcionarios trabajan más horas ordinarias que cualquier otro cuerpo policial tomando en cuenta que se trabajan hasta 3.000 horas al año, mientras que otros cuerpos policiales, bajo el rol que tengan, van a trabajar 2.000 o 2.244 horas como máximo”, explicó el director del OIJ.

También aseguró que los policías judiciales tienen que hacer una cotización de hasta tres veces más de lo que cotiza cualquier otro empleado público y que, al contrario de los pensionados del IVM, ellos no dejan de cotizar una vez que se jubilan.

Rodrigo Chaves cumplió con la amenaza de que frenaría el proyecto. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“En el caso de los funcionarios judiciales, una vez que se jubilan, siguen pagando ese 13 por ciento que se está pagando en la actualidad como contribución al fondo de pensiones”, aseguró.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves no mencionó ni una sola vez la palabra homicidio en su informe de labores

Lo que en Costa Rica es un lujo, en otros países es normal

La diputada oficialista Pilar Cisneros dice que lo que pretende el proyecto de ley es un lujo que el país no se puede permitir.

“Si el OIJ tiene derecho porque trabaja con armas, porque tienen horarios fuera de lo normal, etc, cómo le decimos después que no a la Policía, y cuando digo la Policía digo todas las policías: la de Fronteras, la Fuerza Pública, la PCD, y todas las otras policías que también tendrían el mismo derecho, la pregunta no es si es justo o no, la pregunta es ¿podemos darnos el lujo o no?, ¿queremos seguir teniendo ticos con corona y ticos que tienen que esperar hasta los 65 años para pensionarse?"

Los diputados analizan el resello del proyecto de ley. (Aarón Sequeira)

Pero eso que Cisneros califica como un lujo en realidad es una realidad en otros países. Por ejemplo, en Estados Unidos, según información de las páginas web del gobierno, los policías se pueden jubilar a partir de los 50 años con, al menos, 20 años de servicio, o a cualquier edad con 25 años de servicio.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves cumple amenaza y veta proyecto sobre jubilación en el OIJ

Además, tienen seguro médico y de vida a través del Programa de Beneficios de Salud para Empleados Federales, planes de pensiones especiales, licencia anual y por enfermedad, programas de bienestar físico y mental, entre otros beneficios.

En Canadá los policías se pueden pensionar al llegar a los 25 años de servicio, tienen planes de pensiones especiales, seguro médico y pagas adicionales por enfermedad.

El presidente dice que proyecto es injusto con la Fuerza Pública. (Rafael Pacheco)

En Chile, los carabineros, pueden optar por retirarse al cumplir 20 años de servicio y tener al menos 55 años de edad.

En Costa Rica su edad de pensión es a los 65 años y tienen salario escolar.

LEA MÁS: “Así es como un demonio me atormentó por varias noches”

Todos los policías deberían pensionarse a los 55 años

Michael Soto, actual subdirector del OIJ, y quien fue ministro de Seguridad en el gobierno pasado, dice que la pensión a los 55 años es justa y necesaria para los policías judiciales y los demás integrantes de cuerpos policiales de Seguridad Pública.

Michael Soto dice que también los oficiales de Fuerza Pública deberían pensionarse a los 55 años. (Jorge Castillo)

“Hay que tomar en cuenta que esta es una profesión de muy alto riesgo, muy desgastante, con jornadas muy extenuantes y difíciles. Creemos que es una forma de compensar ese esfuerzo, que es diferente a la mayoría de los trabajadores.

“También creemos que desde el Poder Ejecutivo o desde la Asamblea Legislativa impulse un proyecto para que esa misma posibilidad la tengan los demás cuerpos policiales que sabemos que hacen una labor excelente, profesional. De acuerdo a mi experiencia, un policía de más de 55 años tiene limitaciones físicas para detener a un joven, correr detrás de un delincuente, entre otras cosas”, dijo Soto.

La Teja consultó a Pilar Cisneros si los oficialistas están preparando algún proyecto de ley para poder darle beneficios de este tipo a los policías, pero no respondió.

También consultamos en Casa Presidencial, pero tampoco han respondido.