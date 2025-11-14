Rodrigo Chaves tendrá este viernes una cita histórica con algunas de las personas que menos quiere

Rodrigo Chaves tiene este viernes 14 de noviembre una cita histórica a las 9 de la mañana, con algunas de las personas que menos quiere y a las que más pasa criticando.

Él deberá asistir a la Asamblea Legislativa y comparecer como parte de la investigación que hace la Comisión Especial del Congreso que analiza la solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de quitarle la inmunidad al mandatario.

Rodrigo Chaves comparecerá ante los diputados que analizan solicitud de levantarle la inmunidad. (John Durán)

El proceso que llevan los legisladores es similar al que se dio cuando la Fiscalía solicitó el levantamiento de inmunidad de Chaves, en la investigación “BCIE-Cariñitos”.

¿Cuáles diputados integran la comisión especial?

Los diputados que integran la comisión en esta ocasión son la liberacionista Alejandra Larios (presidenta), Rocío Alfaro, del Frente Amplio, y el oficialista Daniel Vargas.

Chaves asistirá en compañía de su abogado, José Miguel Villalobos, y expondrá su posición sobre el tema. Esto ayudará a los legisladores a tener un mejor panorama a la hora de tomar la decisión de si recomendarán o no a los demás legisladores el levantar la inmunidad a Chaves.

En la solicitud del TSE se habla de la existencia de 15 denuncias de beligerancia política contra el presidente. La entidad solicita a los legisladores que le quiten el fuero a Chaves para poder investigarlas.

Los diputados lo citaron para escuchar su versión sobre las causas de las que lo acusan. (John Durán)

Cuando la comisión termine el proceso investigativo y remita el respectivo informe al plenario, se definirá una fecha para ver el tema en el plenario y votarlo.

Para quitarle la inmunidad al presidente se requiere de al menos 38 votos.