Rodrigo Chaves y Natalia Díaz están agarrados y se tiraron inesperados filazos el uno al otro

A Rodrigo Chaves no le hizo nada de gracia que Natalia Díaz, exministra de la Presidencia de su gobierno, y ahora candidata presidencial del Partido Unidos Podemos, le echara la culpa de la situación de inseguridad que vive el país.

Díaz le tiró duro a Chaves este lunes y dijo que la violencia está fuera de control y que urge que el gobierno tome acciones.

La relación de compañerismo entre Rodrigo Chaves y Natalia Díaz se acabó. (Rafael Pacheco)

“La seguridad es responsabilidad del presidente“, dijo Díaz.

Este martes el presidente dijo al medio de comunicación Trivisión que le extraña que Díaz dijera eso, si tenía a cargo cuerpos policiales.

“Me sorprende enormemente de la exministra porque ella tuvo a cargo, como ministra de la Presidencia, la DIS, la UEI, la UPP, fue miembra del Consejo Nacional de Seguridad, no logró mucho en la Asamblea Legislativa en términos de pasar leyes.

“Nunca, nunca en el tiempo que estuvo al servicio de este gobierno, dijo que algo iba mal, excepto para mencionar la irresponsabilidad del Congreso”, dijo Chaves.

Antes Chaves y Díaz parecían llevarse muy bien. (Archivo)

Natalia Díaz no se quedó callada

Pero Díaz no se quedó callada ante esas declaraciones y se defendió.

“Con todo respeto al señor presidente de la República, debo aclarar a la opinión pública, y lamentablemente contradecir sus recientes declaraciones. Yo nunca recibí delegación de mando sobre la DIS ni sobre la UEI. La ley General de Policía lo permite, pero el Presidente jamás lo hizo. Esos cuerpos siempre estuvieron bajo su mando exclusivo en Casa Presidencial, como claramente lo establece la normativa.

“Como ministra de la Presidencia, mi responsabilidad fue coordinar con la Asamblea Legislativa; el tema de seguridad compete al ministro Mario Zamora, quien debe rendir cuentas al presidente y al país. No se trata de polemizar ni de incomodar al presidente, pero tampoco es justo que, en medio de la peor crisis de violencia que enfrenta Costa Rica en décadas, la respuesta sea intentar trasladarme responsabilidades, más de un año después de haber salido del gobierno.

La candidata de Unidos Podemos quiere desligarse del chavismo. (Albert Marín)

Díaz aprovechó y le hizo una petición al mandatario.

“Con respeto, pero también con firmeza, le hago un llamado directo: presidente, usted es un hombre con carácter, convoque al centro de mando en seguridad. Es urgente. No mañana, no cerca de las elecciones. Hoy. Costa Rica necesita resultados inmediatos”, agregó la candidata.