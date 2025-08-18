Natalia Díaz le tiró duro a su exjefe, el presidente Rodrigo Chaves, con declaraciones que sorprenden

Natalia Díaz, quien fue ministra de la Presidencia en el gobierno de Rodrigo Chaves, sorprendió al tirarle durísimo a su exjefe, en un tema que causa mucho dolor y preocupación.

Díaz ahora es candidata presidencial por el Partido Unidos Podemos y, al estar en la otra acera, pareciera que empezó a ver los errores de la administración que tanto defendió.

La candidata cuestionó el manejo del actual gobierno sobre la ola de inseguridad que golpea al país y hasta hizo una petición.

“En Costa Rica hoy ocurre un homicidio cada 10 horas. Cada vez más comerciantes denuncian que están siendo víctimas de extorsión. Y todos los días hay asaltos, estafas y crímenes que nos roban la tranquilidad, esto no solo daña cómo nos ven desde afuera… también destruye cómo nos sentimos por dentro”, expresó.

“La seguridad es responsabilidad del presidente. Aunque he acompañado iniciativas del actual gobierno, lo cierto es que el tema está fuera de control. No le puedo pedir a la gente que aguante hasta las elecciones del otro año. Las familias que hoy viven el horror de la violencia necesitan un Estado que las defienda ya, lo que sí puedo decirles es que esta será la prioridad en mi gobierno”.

Díaz también aseguró que sin seguridad no hay empleo, inversión ni hay paz.

“La seguridad es la base de todo lo bueno. No se acostumbren a titulares llenos de sangre. No se acostumbren a vivir con miedo. Eso no es normal”, agregó la candidata.

Díaz renunció al Ministerio de la Presidencia el 21 de junio de 2024.

Ella fue diputada por el Partido Movimiento Libertario en el periodo 2010-2014, durante el cual fue vicepresidenta de la Asamblea Legislativa en la última legislatura (2017-2018). Luego renunció al Movimiento Libertario para fundar el partido Unidos Podemos en 2018.

Fue candidata presidencial en las elecciones de 2022, pero al quedar fuera en la primera ronda, anunció su adhesión a la campaña de Rodrigo Chaves.