Este día de agosto pagan la pensión a los jubilados del IVM

Ya estamos en la segunda quincena de agosto y los pensionados por el régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están a la espera del pago de su platica mensual.

Los jubilados dependen de ese pago para poder hacer frente a sus gatos, ya que muchos tienen que pagar alquiler, los servicios básicos de su vivienda y también algunos medicamentos.

LEA MÁS: Hombre que vivió en la calle y comió basura ahora es un exitoso pintor radicado en Estados Unidos

El viernes 29 de agosto pagarán la pensión. (Canva)

Muchos también esperan el pago para poder darse un gusto como un paseo.

Si usted es uno de estos pensionados, le contamos que este mes el dinero caerá el viernes 29.

LEA MÁS: Mall Oxígeno responde así ante nuevas disposiciones de Salud tras mordida de perro a chiquito

Como sabemos lo importante que es el pago de la pensión para los jubilados, le contamos de una vez que en setiembre la platica cae el martes 30. En octubre, será el último día del mes, es decir, el viernes 31.

En noviembre hay un gran detalle porque ese mes cae también el pago del esperado aguinaldo. El viernes 28 le pagarán tanto la pensión como el aguinaldo.

LEA MÁS: ¿Aún no ha declarado el IVA? Esta información lo hará evitar llevarse colerones

Toma en cuenta las demás fechas del pago de la pensión del año. (Shutterstock)

Por último, en diciembre, el pago de la pensión será el martes 30.

Recuerde que para que a usted le llegue la plata de la pensión como tiene que ser, debe tener una cuenta bancaria activa registrada ante la CCSS.