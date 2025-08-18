Finanzas y tecnología

Este día de agosto pagan la pensión a los jubilados del IVM

Si usted es pensionado por el régimen IVM, le contamos qué día de agosto le pagan la pensión

Por Rocío Sandí

Ya estamos en la segunda quincena de agosto y los pensionados por el régimen de Invalidez Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) están a la espera del pago de su platica mensual.

Los jubilados dependen de ese pago para poder hacer frente a sus gatos, ya que muchos tienen que pagar alquiler, los servicios básicos de su vivienda y también algunos medicamentos.

El pago de pensión del IVM será el 31 de julio, según la CCSS. También se mantienen aumentos y beneficios médicos.
El viernes 29 de agosto pagarán la pensión. (Canva)

Muchos también esperan el pago para poder darse un gusto como un paseo.

Si usted es uno de estos pensionados, le contamos que este mes el dinero caerá el viernes 29.

Como sabemos lo importante que es el pago de la pensión para los jubilados, le contamos de una vez que en setiembre la platica cae el martes 30. En octubre, será el último día del mes, es decir, el viernes 31.

En noviembre hay un gran detalle porque ese mes cae también el pago del esperado aguinaldo. El viernes 28 le pagarán tanto la pensión como el aguinaldo.

En la imagen una población adulta mayor sobre monedas de 100 colones, imagen animada
Toma en cuenta las demás fechas del pago de la pensión del año. (Shutterstock)

Por último, en diciembre, el pago de la pensión será el martes 30.

Recuerde que para que a usted le llegue la plata de la pensión como tiene que ser, debe tener una cuenta bancaria activa registrada ante la CCSS.

pensión¿cuándo pagan la pensión?pensionados por el IVMCCSS
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

