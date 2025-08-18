Economista explica por qué el cambio del SINPE Móvil podría golpear su bolsillo y el tema preocupa

Se viene un cambio grande con el SINPE Móvil con el que el Ministerio de Hacienda pretende darse cuenta de si los comercios están aprovechándose de esa modalidad de pago para no cobrar el IVA o para evadir el pago de ese impuesto.

Las autoridades informaron que a partir de setiembre próximo los comercios y vendedores deberán incluir en la factura electrónica los pagos que les hagan por SINPE Móvil, precisamente para rastrear esas transacciones y hacer valoraciones al respecto, pero ¿afecta eso de alguna manera a las personas que hacen compras por esa modalidad de pago?

Así es como el cambio con el SINPE Móvil puede afectar su bolsillo. (Alonso Tenorio)

El economista Leiner Vargas, de la Universidad Nacional (UNA), dice que lamentablemente es muy probable que el cambio golpee directamente el bolsillo de los clientes.

“En principio, lo que está en discusión es una presunción de parte de Hacienda de que los comerciantes no están cobrando el IVA, o si lo están cobrando, no lo están reportando Hacienda. Si no se está cobrando el IVA es un delito porque el IVA es un impuesto general en ventas, y si se está cobrando y no se está reportando a Hacienda, también es delito porque eso es una evasión fiscal y tiene consecuencias según las leyes hacendarias”, explicó el economista.

Vargas dijo que Hacienda presume que el país está a prácticamente a 10 billones de colones en transacciones mediante SINPE Móvil, lo que representa un crecimiento de casi un 30% entre el año pasado y este.

Muchos comercios podrían cobrar más a quienes paguen por SINPE Móvil. (Alonso Tenorio)

Golpe para el bolsillo de los clientes

Con la medida de Hacienda, ahora todos los comerciantes deberán emitir una factura electrónica y ahí es donde podría venirse el golpe para los clientes.

“Se ha detectado un gran número de transacciones hacia ciertos números, muchos de ellos con orígenes empresariales, entonces, lo que puede pasar, a partir de setiembre, es que las empresas que cobran por el método del SINPE deban imprimir la factura electrónica y aunque reciban el pago por ese medio tendrán que cargar en esa factura el 13% del IVA o el equivalente IVA que corresponda a la mercancía que están vendiendo.

La medida podría causar un retroceso en el tema de la trazabilidad de las transacciones. (Alonso Tenorio)

“En muchas empresas informales que no están emitiendo comprobantes electrónicos de factura, como por ejemplo actividades agrícolas, ferias del agricultor, lugares donde se hacen pagos SINPE en una soda, ese tipo de empresas tendrían que formalmente cobrar el impuesto y ahí sí se afecta al ciudadano de a pie porque es una situación que no se estaba pagando el IVA y al empezar a hacerlo, pues aumenta un 13% cualquier producto que se intercambie.

“Esto podría tener una consecuencia colateral y es que podrían aumentar nuevamente las transacciones en efectivo para evitar la trazabilidad de este tipo de negocios, entonces podríamos tener que algunas empresas informales, inclusive la venta de lotería ilegal que todos conocemos que existe, podrían volver a la metodología de pago por efectivo lo cual es un retroceso y, además, tiene implicaciones de seguridad”, explicó el experto.