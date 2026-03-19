Si usted viaja en bus, esta información le interesará bastante

En un intento por mejorar los problemas con el servicio de transporte público, el Frente Amplio, en conjunto con la Municipalidad de Curridabat, presentó un proyecto de ley para la creación y regulación del Sistema Municipal de Transporte Público Interdistrital.

La iniciativa propone crear un reglamento para que los gobiernos locales tengan la potestad de ser parte en la definición de rutas de autobuses, participar de procesos de licitación y de concesión, supervisar la operación del servicio y aplicar mecanismos de control y sanción.

Proponen que municipalidades puedan participar en la toma de decisiones de rutas de buses. (Rafael Pacheco)

Para lograrlo, se elaboraría un reglamento y se crearía en cada gobierno local la Unidad Técnica de Transporte Local (UTTL), que realizaría el trabajo descrito arriba en coordinación con el Concejo de Transporte Público (CTP).

“Entre sus principales beneficios para las personas usuarias se encuentran una mayor cobertura de rutas entre distritos, mejores tiempos de traslado, servicios más seguros y accesibles, así como mayor transparencia y participación en la planificación del transporte”, explicó el diputado Antonio Ortega.

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Fortalecer a las municipalidades en el tema de movilidad

La iniciativa busca fortalecer la gobernanza municipal en materia de movilidad, permitiendo respuestas más ágiles y adaptadas a las necesidades territoriales.

El proyecto contempla una implementación piloto en el cantón de Curridabat, con el fin de evaluar y perfeccionar el modelo antes de su eventual expansión a otras municipalidades del país.

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La iniciativa fue presentada este jueves en la Asamblea Legislativa. (Ingrid Hidalgo)

Para quienes participaron en la elaboración del proyecto, las municipalidades son las que más saben de los problemas de movilidad de cada distrito, por eso quieren que participen en las tomas de decisiones en el ámbito del transporte público.