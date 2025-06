Un chavista y un exchavista cuentan por qué sí y por qué ya no apoyan al presidente

La popularidad del presidente Rodrigo Chaves ha tenido altos y bajos pero, a pesar de todos los cuestionamientos, escándalos y confrontaciones que ha vivido en los últimos meses, se mantiene en un punto alto, aunque ha bajado.

Para que se haga una idea, según el más reciente sondeo del Observatorio de Comunicación Digital, el 41,6% de todos los comentarios que se hacen en redes y en internet sobre el presidente, son positivos.

La popularidad del presidente Rodrigo Chaves se mantienen bastante alta, a pesar de las controversias e investigaciones en su contra. (John Durán/John Durán)

Al otro lado de la moneda, un 39,2% son comentarios negativos y un 19,2% son neutrales, es decir, ni fu ni fa con el presidente.

Para entender esta tendencia, en La Teja conversamos con Brandon Ortega y Andrés Gonzalez, un chavista y un exchavista, respectivamente, para saber por qué lo siguen apoyando y por qué ya no.

En el caso de Brandon, según nos contó, le dio su apoyo al mandatario porque venía de un partido que “no estaba tan manoseado”.

LEA MÁS: Rodrigo Chaves recibió una “distinción” que podría golpearlo donde más le duele

“Las propuestas eran en pro del ciudadano, tratar de limpiar los chanchullos, la casa, ser transparente, quitar burocracia y, dentro de lo que ha cabido, lo ha tratado de hacer”, dijo.

“El apoyo que le doy es el de a cualquier presidente. No digo que sea perfecto, porque no lo es, pero pienso que tiene el carácter para tomar decisiones concisas, coherentes y no dejarse influenciar por la cúpula u otros intereses.

Ahora, ¿por qué lo sigue apoyando, a pesar de las polémicas y los casos de supuesta corrupción por los que está siendo investigado?

“Como en todo hay polémicas y van a sacarle trapos, la prensa es así. Pero diay, muchas veces han sido cosas que son magnificadas por sectores que, tal vez, no están de acuerdo con su forma de manejar el país.

“O son sectores que perdieron privilegios y, muchas veces, atacan por esa parte.

Eso sí, dejó claro que le da el beneficio de la duda a estas investigaciones.

“Igual, todo lo que se investiga, al final, tiene que tener pruebas y un proceso, ver si realmente es culpable o, solamente, son cosas que se inventan”.

Andrés González se ha sentido muy desilusionado de haberle dado su voto a Rodrigo Chaves. (Cortesía: Andrés González/Cortesía: Andrés González)

Por su parte, Andrés González, también le dio su voto a Chaves buscando aires frescos.

“A diferencia del resto de mi familia, que sus razones eran votar en contra de Figueres, yo, objetivamente, lo que estaba pensando era: vamos a probar lo nuevo, ese era mi concepto”, explicó.

No obstante, en el camino se dio cuenta que las cosas no eran lo que parecían.

LEA MÁS: Canciller Arnoldo André Tinoco podría estar metido en un broncón relacionado con $4 millones

“Su actitud poco diplomática con la que toma las cosas. Una cosa es ser confrontativo, otra es ser charlatán. También he notado que sus seguidores son personas con cierto odio, cierta furia en su interior”, explicó.

Y las investigaciones fueron la gota que derramó el vaso.

“Todas estas denuncias, y no solo de él, de sus ministros, vienen siendo de gran preocupación y se han normalizado”.

Burbuja

La popularidad de Chaves tiene una particularidad muy interesante y es que si bien él es muy querido entre los ticos, su gabinete es sumamente cuestionado.

En el mismo sondeo del Observatorio de Comunicación Digital, se reveló que el resto del Poder Ejecutivo (ministros, viceministros y demás) acumulan una gran cantidad de comentarios negativos, específicamente, un 53,5%, mientras que los positivos solo son el 25,1%.

Así se ve la popularidad de Rodrigo Chaves a través de redes sociales. (Crédito: Observatorio de Comunicación Digital/Crédito: Observatorio de Comunicación Digital)

Entonces, la pregunta del millón es: ¿por qué el presidente vive en esa “burbuja” de popularidad, mientras que a su gabinete se lo comen vivo?

Según el politólogo, Gustavo Araya, hay tres razones:

La primera es que toda la comunicación gira en torno al presidente.

“Si usted lo nota, en toda la comunicación, Pilar Cisneros tiene el foco de si es información o noticias que afectan a Chaves directamente. Si no le afecta, ni siquiera lo vuelve a ver.

“Sale un caso de corrupción en el SINART, ¿afecta a Chaves? No, entonces es problema del SINART. Sale Jafet Soto hablando contra la ministra de Salud, ¿afecta a Chaves? No, entonces que se quede la ministra con el problema".

LEA MÁS: Partido de la prima de Bukele ya se llevó su primera regañada en la política tica

Según el experto, esto ha llevado al gobierno a que por un lado se maneja todo lo que tenga que ver con el presidente y, por otro, lo que tiene que ver con los ministros.

La segunda, es que Chaves, así como quedó demostrado con los casos de Brandon y Andrés, se convirtió en el vocero de las personas que quieren un cambio.

“Es el vocero oficial de los que están incómodos, de los que están cabreados y molestos con el sistema. Es el vocero de todos aquellos que estén en contra de algo”.

De hecho, esto queda respaldado con el sondeo del Observatorio, donde se reveló que las situaciones que más le generaron comentarios positivos al presidente fue la marcha contra el Fiscal General, Carlo Díaz, y el proyecto de la megacárcel.

Dos situaciones que hacen alusión a un problema que tiene a los ticos desesperados: la inseguridad, sin importar si por el ejemplo, el proyecto de la megacárcel es realizable.

La marcha contra el fiscal general, Carlo Díaz, le ganó muchísima popularidad al presidente Chaves. Fotos: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Tercero y último, a su parecer, el presidente logró convertirse en una especie de medio de comunicación.

“Le quitó la batuta a los medios de comunicación que eran los que, normalmente, nos decían que estaba mal, donde había corrupción, donde estaban los malos partidos políticos.

Los ticos han dejado claro que no se siente cómodos ni felices con la forma en que suceden muchas cosas en el país. Fotos: Jorge Navarro. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Ahora Chaves es el vocero informativo de todo lo que sucede en torno a la política y a la economía de Costa Rica. Si se fija, él es el vocero cuando viene el cierre del Parque Viva, es el que aparece cuando sale lo de Pista Oscura, es el vocero de Caso Barrenador.

“Las conferencias de los miércoles no son otra cosa que un noticiero alternativo para todas estas personas molestas. Su popularidad se sostiene por los conflictos, pero no por lo resultados. Y pasamos en conflictos todo el tiempo, él mismo los crea”, explicó el politólogo.

LEA MÁS: (Video) Gloria Navas se puso a darle clases de inglés a Rodrigo Chaves en medio plenario