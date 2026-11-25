Este miércoles hubo una sorpresa en la tradicional conferencia de prensa de Casa Presidencial; llegaron varios artistas nacionales con una misión muy especial.

Erick León, Jecsinior Jara, Arlene Elizondo y Jorge Enrique se hicieron presentes y hasta agarraron el micrófono para cantar una canción muy popular en Costa Rica.

Varios cantantes llegaron a Casa Presidencial con una misión especial. (Casa Presidencial)

La presidenta Laura Fernández dijo que ellos estaban ahí en el marco de la celebración del Día de la Eliminación de toda forma de violencia contra las mujeres.

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Esos artistas, con la colaboración de Xiomara Ramírez y Gerardo Ramírez, quienes no pudieron estar en la conferencia, y con la ayuda del productor José Cañas, relanzaron la famosa canción “Violencia” que en Costa Rica se hizo famosa por los Hicsos.

Fernández les pidió a los cantantes que deleitaran a los presentes con un pedacito de la canción y ellos lo hicieron con mucho gusto.