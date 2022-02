Politólogo Gustavo Araya a votantes: “Cuidado con la venta de humo”

Un millón 125 mil personas aún no sabían, al martes de esta semana, por quién votar el próximo domingo, por lo que los últimos debates que se realizaron en Monumental, Repretel y Teletica, pudieron ayudar a que esa cifra bajara.

Como ya la suerte parece estar echada, pues ya no hay más debates, La Teja conversó con el politólogo Gustavo Araya para que le dé algunos bolados a los indecisos que quedan.

Araya dice que hay dos elementos importantísimos que los indecisos deberían considerar, el primero es buscar quién dicen la verdad y quién están “vendiendo humo” y el segundo es entender que el país necesita un presidente humilde y conciliador, no el que busque imponerse.

“Hay candidatos que se están mostrando a sí mismos como los únicos capaces de lograr estos cambios y dicen, ‘yo voy a hacer esto por decreto, o por referendum’, y no es así. Tiene que hacer todo eso por ley y probablemente le tocará una Asamblea Legislativa en contra”, recalcó el especialista en el tema.

El politólogo agrega que el que le dice que eliminará 90 impuestos, o el que por el contrario le impondrá tributos a las zonas francas, está ocultando que para eso se necesita diálogo.

“El que hable de que agarrará los fondos de Fonatel para hacer lo que sea, miente, porque estos ya están comprometidos. O que en lugar de fibra óptica pondrá enjambres satelitales también miente porque todos los países van hacia la primera y Costa Rica no es ninguna potencia y no tiene por qué creer que está descubriendo el agua tibia. Eso es una venta de humo. El que diga que someterá las pensiones a un referéndum también está faltando a la verdad porque constitucionalmente eso no es posible”, enfatizó Araya.

A como está el panorama, Araya cree que habrá segunda ronda y que en esta primera el que quede de primero podría tener, apenas, un 20% de apoyo, lo que quiere decir que el 80% de la población no lo querrá como mandatario.

“Quien quede en una segunda ronda, será por descarte, no significa que sea el mejor, sino el menos malo de dos cantidatos, por lo que la población no es que lo quiere a él, sino que no quiere al otro.

“Además, llegará a la Asamblea con un grupo importante de otras fracciones, mayoritariamente en contra y que le harán la vida de cuadritos para que el gobierno sea un fracaso. Y por más que digan que se comerán la bronca y mandarán por decreto, ahí está la Sala Constitucional y diferentes sectores, empresariales, sindicales, entre otros que harán el contrapeso”, dijo el politólogo.

Araya reiteró que el país necesita más a un presidente humilde que al que crea que todo lo sabe, a alguien que sepa escuchar, porque eso nos alejaría del populismo de aquellos que dicen “yo sí puedo”, “yo soy el único” o “vote por mí porque yo voy a ser capaz”.

Así está cada uno

El politólogo dice que José María Figueres ha trabajado, en todos los debates, sobre la lógica de sus propuestas, su equipo y la capacidad de trabajo y aunque no se ha dedicado a atacar a nadie y a hablar más de temas país, cree que esa tendencia tradicional no le permitirá levantar mucho.

“Eso mismo está haciendo Fabricio Alvarado que dividió su estrategia en dos partes, una donde se muestra como un candidato conocedor y trabajador en equipo y lo segunda mostrándose como una persona con un liderzgo diferente, ya no religioso”, continuó el experto político.

En el caso de los demás candidatos, piensa que se han dedicado a hablarle a sus propios nichos.

“Eli Feinzaig no ha logrado trascender, le sigue hablando a los liberales y nada progresistas. Don Welmer Ramos tiene casi todo en contra, no es un candidato carismático y con dos contradicciones como son el tratar de apoyar al gobierno cuando no lo había hecho antes y tratar de ser progresista cuando siempre ha sido conservador”.

En el caso del diputado frenteamplista, José María Villalta, Araya dijo que se le ve bastante disdibujado.

Debate Nacional día 2 Para el politólogo Gustavo Araya, los candidatos Rodrigo Chaves y Eli Feinzaig no han logrado dirigir sus mensajes a otros nichos. Foto: John Durán (JOHN DURAN)

“Se le nota incómodo, tratando de ser un candidato socialdemócrata y no uno más socialista. Se le nota que esa ubicación de centro le es incómoda y él lo sabe y pareciera que en los debates no está logrando identificarse como ese candidato de centro”.

En el caso de Rodrigo Chaves, lo ve como un candidato para un nicho de una población que siempre ha querido un hombre fuerte en el poder.

“Ese grupo que estuvo con Juan Diego Castro. Un perfil más seudodictatorial, seudomesiánico, con posiciones casi absolutistas, yo soy el que puede, yo soy el único y de hecho no ha mostrado a su equipo, ni a nadie más que a doña Pilar (Cisneros). Es él hablando por su proyecto político y no sabemos quién está detrás”, expuso el politólogo.

Si hablamos de los indecisos, estamos describiendo más a las mujeres, jóvenes y personas con un nivel socioeconómico y educativo un poco más alto que el promedio de la población y por ende toman en cuenta una mayor cantidad de temas como género, respeto a los derechos de las mujeres, de minorías, derechos humanos, ambiente, consideraciones más allá de solo las económicas y de empleo.