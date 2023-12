Politólogo por polémico contrato: “No hay que normalizar cosas que a veces parecen ser buenas”

Los audios que se filtraron este lunes confirmaron que el presidente Rodrigo Chaves se aseguró que de su asesor de imagen Federico Cruz fuera parte de un contrato con el BCIE. Rafael Pacheco.

La filtración de audios en los que se habla del proceso de contratación de un contrato por $300.000 (₡158 mil millones) de una consultoría estratégica de comunicación para Casa Presidencial revela, en criterio de un experto, que en la administración pública no se pueden normalizar cosas que parezcan buenas.

Este lunes, La Nación publicó los audios que grabó la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, desde el 10 de mayo y hasta el 2 de setiembre del año pasado, en los que se revela que el presidente de la República, Rodrigo Chaves, se aseguró que Federico Cruz, su asesor de imagen, fuera parte del contrato.

El politólogo Sergio Araya expresó que aunque las acciones pueden ser correctas y el negocio transparente, en cada negociación todo debe ser muy cuidadoso, porque el mínimo detalle provoca cuestionamientos.

“Todo se debe manejar con transpencia, para que no haya nada ilícito, que no genere dudas al respecto. Esta es una administración en la que uno de sus pilares de campaña fue la lucha contra la corrupción y la ciudadanía se preocupa cuando uno va observando cómo este y otros aspectos no responden a las expectativas de la gente.

“Cada administración será juzgada al ver si cumplió o no con lo que prometieron en campaña, la gente mide a los gobernantes por lo que dicen y hacen. Con respecto a este tema, los estrados judiciales son los que dirán si se habla de un tema incorrecto, puede que sea normal, pero tal vez no lo es y eso puede generar dudas”, afirmó.

Araya sacó un par de ejemplos de las administraciones de los expresidentes Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado, que afirmaron luchar contra la corrupción y no escaparon a las críticas.

“En la administración Solís Rivera (2014-2018) el Cementazo fue el caso más sonado y en el caso de la administración Alvarado Quesada (2018-2022) los viajes de la exvicepresidenta Epsy Campbell fueron muy cuestionados”, destacó.

El politólogo Sergio Araya fue claro en que en la administración pública no se pueden normalizar cosas que parecen buenas. Twitter.

Desgaste

Para Araya, este tipo de errores en la gestión provocan insatisfacción entre los ciudadanos y poco a poco se ve reflejado lo que piensa la gente del presidente Chaves.

“Hoy se ve demostrado en el estudio que hizo la Universidad Latina y hay un desgaste natural que se va provocando, cuando el elector siente que el presidente no cumple sus necesidades. Pero, además, si en campaña te venden una propuesta, algo que no se hacía por voluntad política, según ellos y a pesar de eso se le da el voto de confianza y se elige como presidente y no cumple, eso provoca disconformidad y frustración.

“El movimiento de Chaves se construyó en corto plazo y se volvió muy atractivo para la gente, pese a que estaba al frente, como opositores el partido político más longevo en el país. Sin embargo, eso a la gente no le importó a la hora de darle el voto de confianza a Chaves y eso quedó demostrado en la segunda ronda. Pero ahora, la gente no se siente tranquila con las acciones del Ejecutivo”, destacó.