Politólogo: “Salga a votar por el que comparte su visión de país, no por el que no quiere que quede”

Costa Rica es una de las democracias más antiguas y sólidas de América Latina y ese rasgo ha motivado a ciudadanos de diversos campos a hacer un llamado para ir a votar este domingo 3 de abril.

“Ir a votar es muy importante, pero salga a hacerlo en positivo, por el candidato que sienta que más se identifica con sus necesidades y su visión de país, no lo haga porque no quiere que gane el otro”, dice el politólogo Sergio Araya.

Analice bien lo que proponen Rodrigo Chaves y José María Figueres, pero no se quede en la casa viendo los toros desde la barrera. En la primera ronda el abstencionismo fue del 40,29% y eso no es nada bueno para un país democrático.

El también politólogo Alejandro Barahona opina que los ticos, como sociedad, no estamos discutiendo temas fundamentales de cara a la segunda ronda.

“Está habiendo un aumento en la inflación, en la limitación de recursos, en especial alimenticios, y aumento de la energía (electricidad) y no estamos discutiendo, como sociedad, cuál podría ser la persona mejor preparada no para sacarnos de la situación inmediata en la que estamos, sino para lo que venga en los próximos cuatro años que podría ser, por ejemplo, una crisis en seguridad”, dijo Barahona.

¿Valen los votos en blanco?

Hay costarricenses que dicen que sí irán a votar el domingo, pero que lo harán en blanco o nulo. Vale la pena preguntarse: ¿tienen algún peso esos votos?

El periodista Geovanny Díaz es uno de los costarricenses preocupados que llama a ejercer el derecho de elegir que nos da la democracia.

“¿Por qué votar en blanco o anular el voto no son la mejor opción? El domingo los costarricenses elegiremos quién comandará esta nave por los próximos cuatro años. Ha sido una campaña de pocas propuestas y de muchos trapos sucios. Feo panorama en una democracia tan reconocida como la nuestra pero, como diríamos ahora, es lo que hay”, dijo.

El comunicador nos recuerda que votar nulo o en blanco no representa nada en la elección. Esos votos no se le suman a nadie, no valen, no van a tener ningún peso.

“La historia no dirá que la elección del 2022 la ganaron los votos nulos o los votos en blanco. Uno de los dos candidatos ganará así quede la cosa dos votos contra uno, aun más, nuestra Constitución establece que si se da un empate en votos, el presidente será el candidato de mayor edad”, agregó Díaz.

Participar es esencial

El politólogo Sergio Araya nos dice que el sistema democrático tiene en el voto uno de sus principales sostenes.

“Aunque el (ciudadano) que no va tiene el derecho a expresar algo a través de su ausencia, lo que pasa es que el que no va está permitiendo que el que sí lo hace, decida por él. Por eso es importante motivar a la gente a asumir ese protagonismo aunque sea para mostrar el apoyo y la confianza en la institucionalidad del voto, que es un sello de la identidad del costarricense”, explicó Araya.

Don Sergio entiende que anular el voto o dejarl en blanco la papelete puede simbolizar protesta y decepción con la oferta electoral que hay o rechazo, pero desde el punto de vista del impacto real que pueda tener, nos explica que es nulo. Al final, para la declaración del ganador, cuentan únicamente los votos emitidos de manera válida.

El periodista y escritor costarricense Carlos Cortés escribió un texto en el cual fijó su posición de cara al domingo: “en una elección ajustada cada voto cuenta. No puedo ni quiero renunciar a mi responsabilidad como ciudadano. Respeto a quienes quieran anular el voto, y así lo han expresado, pero en esta coyuntura histórica concreta —subrayo esto último— no lo considero válido. Votar nulo o no votar equivale a desentenderme de quién gane”.

¿Y si me abstengo?

El periodista Geovanny Díaz tiene también definido un punto de vista y es que el no ir a votar lo que hará es establecer un porcentaje de abstencionismo que no le hace ningún beneficio a la democracia costarricense y, encima, no evitará que gane uno de los dos aspirantes.

“Salgamos a votar por uno o por otro, no se juegue el chance de decir a las nueve de la noche ‘si yo hubiera votado, tal vez fulanito no habría quedado’, no deje abierta la posibilidad de arrepentirse cuando ya nada se puede hacer. Quedan dos debates y hay mucha información disponible, hagamos un último ejercicio de información y decidamos con inteligencia y con el corazón puesto en nuestro país”, afirmó Díaz.

La encuesta más reciente del CIEP-UCR, publicada la noche de este 29 de marzo, dejo ver un panorama muy parejo: Rodrigo Chaves, del partido Progreso Social Democrático, encabeza las intenciones de voto con un 41,4%, y José María Figueres, del partido Liberación Nacional, tiene un 38%, lo cual los coloca en un empate técnico.

