Politólogo sobre caso del PANI: “Están tirando debajo del bus al jefe de despacho de Rodrigo Chaves”

Gabriel Aguilar, jefe de despacho del presidente Rodrigo Chaves, se refirió por primera vez a un polémico caso en el que está involucrado.

Las declaraciones del funcionario dejaron más dudas que respuestas para los diputados que lo interrogaron y debido a los datos que reveló, el politólogo Gustavo Araya dice que pareciera que en Presidencia lo están tirando debajo del bus.

Gabriel Aguilar dice que él no hizo nada ilegal. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

El funcionario de Casa Presidencial fue convocado para comparecer en la Comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa luego de que días atrás Gloriana López, expresidenta del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), revelara que él la llamó y, presuntamente, por orden del mandatario Chaves, le pidió que revisara con “mucho cuidado” un expediente que llevaba la institución, que correspondía a los hijos del empresario Leonel Baruch.

Aguilar les dijo a los diputados que a él le hubiera encantado dar declaraciones sobre el caso, pero que se ve imposibilitado.

“Yo venía con todo preparado a esta comisión para responder las preguntas. No he cometido nada ilegal.

“La denuncia penal que puso en mi contra el señor Leonel Baruch me pone una mordaza. Es una acción intimidatoria y persuasiva, que pretende poner esta mordaza, al judicializar el caso para que yo no venga a decir nada”, dijo el jefe de despacho de Chaves.

Pese a la afirmación de Aguilar, el diputado Antonio Ortega, del Frente Amplio, le consultó varias veces al compareciente, en qué momento Chaves le pidió que llamara a Gloriana López para pedirle que interviniera en el caso, pero él aseguró que eso nunca pasó, que Chaves no le pidió que hiciera nada.

Gloriana López dice que Aguilar la llamó por indicación de Rodrigo Chaves. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Ortega insistió en preguntarle entonces por qué él llamó a López, pero se negó a contestar argumentando que por ser un caso judicializado no podía responder.

“Me da mucha pena porque es evidente que al señor Gabriel lo mandaron a encubrir y a sacrificarse por el presidente de la República. Hoy nos dimos cuenta, casi 22 días después, de otra versión y es que, aparentemente, el señor presidente no tuvo nada que ver en esa llamada y esa orden que se le dio a la expresidenta del PANI cuando en su momento el partido oficialista y doña Pilar Cisneros más bien empezaron a decir que felicitaban al presidente, que era un gran hombre por hacer eso”, dijo Ortega.

Iniciativa propia

La legisladora Andrea Álvarez, de Liberación Nacional, insistió en por qué Aguilar había llamado a la expresidenta del PANI y este le respondió que fue por decisión propia y que eso era común porque Chaves “les da la potestad de tener iniciativa propia”.

“Quedé doblemente preocupada, una porque me parece que usted no está diciendo la verdad y la otra que si es así como opera su Gobierno, los costarricenses deberían saber que una persona que no fue electa, es la que toma iniciativa para dar órdenes en el Poder Ejecutivo”, dijo Andrea.

El politólogo Gustavo Araya se refirió a la comparecencia de Aguilar y dijo que aún y cuando actuara por iniciativa propia, si de verdad fue así, hay mucha tela que cortar.

El jefe de Despacho de Chaves dice que él actuó por iniciativa propia. Foto: Presidencia. (Julieth Méndez)

“Si él llamó por iniciativa personal: ¿cuál es su interés en el caso de los hijos de Baruch? ¿por qué, sabiendo que su jefe directo ejerce persecución contra Baruch, se atrevió a hacer la llamada sin consultarle a Chaves en un caso que podría perjudicarle? ¿qué era tan urgente en ese caso que estuvo dispuesto a poner en riesgo a su jefe directo?

“La comparecencia deja más dudas que respuestas. Parece que están tirando debajo del bus al jefe de despacho de Rodrigo Chaves, es decir, lo están haciendo asumir la responsabilidad absoluta de la situación para evitar que las dudas y señalamientos lleguen al mandatario.

“También, parece haberle resultado cómodo que el caso se judicializara para no exponer la verdad, argumentó el politólogo.

El próximo jueves comparecerá en esa comisión, de nuevo, Gloriana López, y el viernes, en una sesión extraordinaria, lo hará la vicepresidenta de la República, Mary Munive, quien habría sido la enviada de Rodrigo Chaves para pedirle a López que renunciara a su cargo en el PANI.