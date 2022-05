Ponen otro nombre en publicación oficial del nombramiento de la ministra de la Condición de la Mujer

El gobierno cometió un error al publicar el nombre de la presidenta ejecutiva del Inamu como ministra de la Condición de la Mujer, en el acuerdo de designaciones que salió publicado este martes 10 de mayo en el diario oficial La Gaceta.

El documento oficial detalla como “ministra sin cartera de la Condición de la Mujer” a Adilia Caravaca Zúñiga, quien fue nombrada como presidenta ejecutiva del Instituto Nacional de la Mujer (Inamu).

El error es porque, durante el traspaso de poderes del 8 de mayo, quien fue presentada como ministra fue Cindy Quesada Hernández, excolaboradora de la campaña de Chaves.

Adilia Caravaca será la presidenta del Inamu y Cindy Quesada la ministra de la Condición de la Mujer. Foto: Cortesía.

Pero para entender el enredo hay que irse unos días atrás, ya que durante las presentaciones del gabinete, Rodrigo Chaves había nombrado a Cindy Quesada como presidenta del Inamu, pero el domingo pasado ella reconoció que no tenía los requisitos necesarios para ocupar la presidencia de ese instituto, que son tener una licenciatura y un mínimo de cinco años de ejercicio profesional en la respectiva carrera.

Debido a eso, ella solamente fue nombrada como ministra y Adilia Caravaca sería la presidenta ejecutiva del Inamu.

[ Esmeralda Britton, la única del gobierno pasado que siguió gracias al trabajo, no a la suerte ]

Luego de la publicación en el diario oficial, el Inamu informó que se trataba de un “error material” que sería corregido en las próximas horas y publicado luego de forma correcta.

Quesada estudió Derecho, pero como no tiene el título de licenciatura, no está incorporada al Colegio de Abogados, por lo que no puede ejercer la profesión.